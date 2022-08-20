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台東平均餘命3年增1.01歲 饒慶鈴：持續突破健康不平等

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣府近年來在整合跨單位的努力有初步成效，全縣平均餘命近3年增加1.01歲。圖／台東縣政府提供
台東縣府近年來在整合跨單位的努力有初步成效，全縣平均餘命近3年增加1.01歲。圖／台東縣政府提供

內政部昨公布「110年簡易生命表」，台東縣平均壽命為76.64歲，較109年增加0.14歲，也與全國及各縣市平均壽命差距逐漸縮小。縣長饒慶鈴表示，縣府近年來在整合跨單位的努力有初步成效，平均餘命近3年增加1.01歲。

饒慶鈴說，「健康不平等」是縣府團隊突破改善的重點，提升平均餘命是她上任後非常重視的議題，整合跨單位小組，就醫療資源提升、特殊疾病預防、意外事故防制、交通、水域安全、提升嬰幼兒及長者照護等面向解決改善。

她進一步說明，醫療方面引進高醫、義大、慈濟、馬偕等醫學中心醫療團隊資源前進南迴、偏鄉及離島，全縣16鄉鎮衛生所醫師已全面到位，也在長濱等11個鄉鎮衛生所進行5G遠距診療，大武衛生所暨南迴緊急醫療中心更獲政府服務獎。

此外，全國首創乳房X光攝影檢查由45歲提前至40歲、6項癌政篩檢， 同時也強化消防救護配備，讓台東全年緊急救護逾1萬次為全國最高、OHCA康復出院率為非六都第1，使台東平均餘命近3年增幅1.01歲，增幅比例為全國第二。

饒慶鈴表示，為強化在地老化終老目的，在全縣各村里、部落建置文健站計103站、社區關懷計點計85站、13個聚福食堂、醫事C站計17站、失智症照顧服務據點計20站，整體布建率達76％，讓長輩在熟悉環境享受健康的照護。

衛生所 饒慶鈴 台東

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