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高市下周開35處校園施打站 籲幼童開學前都能完成接種

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
迎開學，高市下周起開35處校園施打站，為5到11歲幼童接種，也提醒各校在開學前做好防疫整備。記者王昭月／翻攝
迎開學，高市下周起開35處校園施打站，為5到11歲幼童接種，也提醒各校在開學前做好防疫整備。記者王昭月／翻攝

暑假進入尾聲，但新冠肺炎BA.5變異株亞型9月恐再流行，高市衛生局為讓5至11歲學童在開學前能獲得完整保護力，8月23日起至26日將在35處校園設接種站，讓兒童預約或現場施打。

高市教育局表示，35處校園接種站不限他校學生接種，家長可選擇就近的學校帶孩子前往注射，高市衛生局則表示，8月20、21日也開設12個社區接種站，施打兒童疫苗，打完疫苗就送1個酒精噴瓶，希望5至11歲兒童至少應完成2劑疫苗接種，12至17歲青少年應完成3劑疫苗接種，6個月至5歲還沒打過疫苗的嬰幼兒也應儘速接種。

教育局提醒各校，開學前搭配環保局進行室內外環境清消，並盤點口罩、快篩試劑、消毒酒精等防疫物資，教育局會召開防疫會議，確認各校防疫措施是否到位，務必讓學生安心、家長放心。

疫苗 衛生局 教育局

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