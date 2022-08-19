快訊

蔡總統同台陳時中喊評估開放邊境 業者擔憂又是「狼來了」

中職／震撼彈！羅力明談引退計畫 轉本土前華麗轉身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門大橋通車在即 收費辦法出爐這些人有優惠

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門大橋預計將於今年10月完工通車，縣府今天公布收費辦法，引起熱議。圖／縣府提供
金門大橋預計將於今年10月完工通車，縣府今天公布收費辦法，引起熱議。圖／縣府提供

金門大橋7月22日合龍，預計10月完工通車，未來到底如何收費，備受民眾關注，縣府今天公布收費辦法，表示通車後，第一年一般車免收費，至於大型車輛總量管控，進入需申請；第2年起，機車、小客車、大型車，採單向計次收費，分別是10元、40元與60元。

金門縣府觀光處表示，金門大橋肩負起大小金兩端最重要交通運輸任務，隨著大橋通車日程漸近，縣府已研議大小金間低碳交通規劃，透過收費機制的訂定，希望引導推動使用低碳車輛，同時透過平假日之差別費率，讓大型車輛選擇非尖峰時段進入烈嶼鄉，推動低碳交通之正向改變。

縣府也同步訂定推動低碳車輛實施辦法，讓非低碳車輛的大型車及聯結車車輛，以申請方式進入烈嶼鄉，藉由申請分流，管控進入烈嶼鄉之大型車輛，降低交通衝擊。

縣府公布的「金門縣金門大橋通行費徵收辦法」，將分兩階段執行，第1階段，通車後優惠第1年免予徵收，為減少非低碳大型車輛衝擊，將以申請方式，總量管控進入烈嶼鄉之大型車輛，同時獎勵推動多元遊程，包裝藍色公路與金門大橋，保障既有烈嶼鄉的觀光產業模式。

從第二年開始，由金寧鄉湖下端往烈嶼鄉后頭單向徵收，收費時段為每日全時收取，低碳車輛與大眾運輸免錢，引導推動低碳環境；大型車施行差別費率，機車單向計次收費新台幣10元；小型車包含小客車、小貨車、小客貨兩用車、代用小客車、小型特種車及小型車附掛輕型拖車，單向計次收費40元。大型重型機車比照小型車徵收。

大型車包含大客車、大貨車、大客貨兩用車、代用大客車及大型特種車，假日單向計次收費新台幣180元；平日優惠單向計次收費新台幣60元，聯結車亦同。

另外，目前已著手進行大橋烈嶼端轉運空間規劃設計，將規劃成為烈嶼低碳車輛與遊程之轉乘區域；另也會獎勵旅遊業者引進低碳運具，營造低碳遊程與特色環境。

縣府觀光處表示，「金門縣金門大橋通行費徵收辦法」草案及「金門縣烈嶼鄉推動低碳車輛實施辦法」草案自即日起公告10日，民眾如有任何想法或意見，8月30日前可至FaceBook粉絲專頁「金門觀光逗陣行」(或電洽082-318823#62768)留下意見。

金門大橋預計將於今年10月完工通車，縣府今天公布收費辦法。圖／縣府提供
金門大橋預計將於今年10月完工通車，縣府今天公布收費辦法。圖／縣府提供

金門大橋

延伸閱讀

台南曾文溪排水第十號橋改建通車 將減少淹水橋梁封閉

新北市浮洲橋下橋市區道路優化完工正式通車　未來還可銜接台65！

科技支撐雙碳 大陸印發實施方案

台鐵海線慶通車百周年 跟白沙屯媽祖一起坐蒸汽火車

相關新聞

金大李俊凱作品入圍「台灣光環境獎」 金門建築嶄露頭角

國立金門大學建築學系老師李俊凱的作品「陳大宗十二鋪」，榮獲有「台灣最美的光」之稱的2022「台灣光環境獎」入圍佳績，將再...

金門大橋通車在即 收費辦法出爐這些人有優惠

金門大橋7月22日合龍，預計10月完工通車，未來到底如何收費，備受民眾關注，縣府今天公布收費辦法，表示通車後，第一年一般...

星雲大師96歲壽誕 陳其邁到場獻祝福

星雲大師今天過96歲生日，佛光山援例在雲居樓舉辦供僧法會，迎回各地法師與大師聚首，高雄市長陳其邁到場為大師獻上祝福，指佛...

屏東農業物產館啟用 2公頃彩稻田成打卡新景點

屏東農業物產館今天啟用，從新館3樓遠眺，以黑、紫、黃、白、綠五色彩稻編織的2公頃彩稻田，將大武山、小琉球等屏東山海風情一...

高雄拓展社區防毒安全網 2區百里長投入毒防

高雄市政府毒品防制局建構「社區防毒安全網」，在大寮、鳳山新增「里辦公處毒品防制關懷站」，希望透過社區互助方式，提供藥癮者...

影／不必出國！搭高雄捷運可欣賞放大版文藝復興名畫

高雄捷運美麗島站與中央公園站變很不一樣！高雄科工館「會動的文藝復興」開展後受到好評，高捷公司與主辦單位合作將精華作品投影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。