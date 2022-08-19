金門大橋通車在即 收費辦法出爐這些人有優惠

金門大橋7月22日合龍，預計10月完工通車，未來到底如何收費，備受民眾關注，縣府今天公布收費辦法，表示通車後，第一年一般車免收費，至於大型車輛總量管控，進入需申請；第2年起，機車、小客車、大型車，採單向計次收費，分別是10元、40元與60元。

金門縣府觀光處表示，金門大橋肩負起大小金兩端最重要交通運輸任務，隨著大橋通車日程漸近，縣府已研議大小金間低碳交通規劃，透過收費機制的訂定，希望引導推動使用低碳車輛，同時透過平假日之差別費率，讓大型車輛選擇非尖峰時段進入烈嶼鄉，推動低碳交通之正向改變。

縣府也同步訂定推動低碳車輛實施辦法，讓非低碳車輛的大型車及聯結車車輛，以申請方式進入烈嶼鄉，藉由申請分流，管控進入烈嶼鄉之大型車輛，降低交通衝擊。

縣府公布的「金門縣金門大橋通行費徵收辦法」，將分兩階段執行，第1階段，通車後優惠第1年免予徵收，為減少非低碳大型車輛衝擊，將以申請方式，總量管控進入烈嶼鄉之大型車輛，同時獎勵推動多元遊程，包裝藍色公路與金門大橋，保障既有烈嶼鄉的觀光產業模式。

從第二年開始，由金寧鄉湖下端往烈嶼鄉后頭單向徵收，收費時段為每日全時收取，低碳車輛與大眾運輸免錢，引導推動低碳環境；大型車施行差別費率，機車單向計次收費新台幣10元；小型車包含小客車、小貨車、小客貨兩用車、代用小客車、小型特種車及小型車附掛輕型拖車，單向計次收費40元。大型重型機車比照小型車徵收。

大型車包含大客車、大貨車、大客貨兩用車、代用大客車及大型特種車，假日單向計次收費新台幣180元；平日優惠單向計次收費新台幣60元，聯結車亦同。

另外，目前已著手進行大橋烈嶼端轉運空間規劃設計，將規劃成為烈嶼低碳車輛與遊程之轉乘區域；另也會獎勵旅遊業者引進低碳運具，營造低碳遊程與特色環境。