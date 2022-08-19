國軍高雄總醫院左營分院與敏惠醫護專校簽約產學合作
台南敏惠醫護管理專科學校今天與國軍高雄總醫院左營分院，今天簽訂產學合作備忘錄，合作培養醫護專業人才。高雄總醫院左營分院院長陳盈凱、敏惠醫專校長葉至誠代表雙方簽約。
陳盈凱表示，秉持專業傳承理念，希望為社會培養更多優秀人才，讓青年學子投入醫療職場，無縫接軌職場，幫助青年學以致用，打造專業職場，為學生、醫院機構雙方創造合作就業保證典範標竿。
葉至誠表示，培育務實致用專業人才是學校辦學50餘年不變初衷，與左營分院實習就業合作，引介優質臨床師資，銜接醫療實務訓練，將學子臨床技能加深加廣，呼應社會發展需要，落實「全程公費、就業保證、深耕專業」，落實務實致用，善盡教育社會責任，讓「家長寬心、學生安心、機構愛心、學校關心」。
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