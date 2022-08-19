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國軍高雄總醫院左營分院與敏惠醫護專校簽約產學合作

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
國軍高雄總醫院左營分院與敏惠醫護管理專科學校簽產學合作備忘錄。圖／校方提供
國軍高雄總醫院左營分院與敏惠醫護管理專科學校簽產學合作備忘錄。圖／校方提供

台南敏惠醫護管理專科學校今天與國軍高雄總醫院左營分院，今天簽訂產學合作備忘錄，合作培養醫護專業人才。高雄總醫院左營分院院長陳盈凱、敏惠醫專校長葉至誠代表雙方簽約。

陳盈凱表示，秉持專業傳承理念，希望為社會培養更多優秀人才，讓青年學子投入醫療職場，無縫接軌職場，幫助青年學以致用，打造專業職場，為學生、醫院機構雙方創造合作就業保證典範標竿。

葉至誠表示，培育務實致用專業人才是學校辦學50餘年不變初衷，與左營分院實習就業合作，引介優質臨床師資，銜接醫療實務訓練，將學子臨床技能加深加廣，呼應社會發展需要，落實「全程公費、就業保證、深耕專業」，落實務實致用，善盡教育社會責任，讓「家長寬心、學生安心、機構愛心、學校關心」。

國軍高雄總醫院左營分院與敏惠醫護管理專科學校簽產學合作備忘錄。圖／校方提供
國軍高雄總醫院左營分院與敏惠醫護管理專科學校簽產學合作備忘錄。圖／校方提供
國軍高雄總醫院左營分院與敏惠醫護管理專科學校簽產學合作備忘錄。圖／校方提供
國軍高雄總醫院左營分院與敏惠醫護管理專科學校簽產學合作備忘錄。圖／校方提供

職場 青年 台南

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