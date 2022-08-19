台電金門營業處號召600多人攜手淨灘 重現沙灘美麗風貌
台電金門區營業處於今天下午在金城鎮雄獅堡海灘辦理「2022年淨灘活動」，號召近600位在地的機關團體及社區民眾，大家在大太陽底下，認真的撿垃圾，一同攜手淨灘，以實際行動為維護海洋生態環境付出一分心力。
此次的淨灘活動，由台電金門區營業處處長黃甘杏主持，並邀請台電總公司副總經理王振勇、塔山發電廠副廠長顏木群、金門縣副議長周子傑、立法委員陳玉珍服務處主任林孫全、縣府參議陳世保等人一起共襄盛舉。
黃甘杏表示，台電公司致力於兼顧穩定供電與環境保護，從民國83年開始，台電公司每年皆舉辦環保淨灘活動，今年已邁入第29年。近年社會大眾的環保意識已逐漸成熟，身為地球公民的一份子，面對日趨嚴重的海洋垃圾污染問題，我們每個人都應挺身而出，以實際行動來維護自然生態環境。
金門是低碳島，也是智慧電網的示範島，台電公司期望藉由本次淨灘活動，喚起社會大眾共同維護環境的責任感，號召更多人投入環境永續的實質行動、落實綠色環保生活，積極投入環境整潔美化、去污保育、落實循環經濟及節能減碳等環保行動，讓金門海岸線重現過去美麗容顏。
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