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台電金門營業處號召600多人攜手淨灘 重現沙灘美麗風貌

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門今天下午天氣炎熱，台電金門區營業處處長黃甘杏與金門縣副議長周子傑等人賣力在大太陽底下撿垃圾。記者蔡家蓁／攝影
金門今天下午天氣炎熱，台電金門區營業處處長黃甘杏與金門縣副議長周子傑等人賣力在大太陽底下撿垃圾。記者蔡家蓁／攝影

台電金門區營業處於今天下午在金城鎮雄獅堡海灘辦理「2022年淨灘活動」，號召近600位在地的機關團體及社區民眾，大家在大太陽底下，認真的撿垃圾，一同攜手淨灘，以實際行動為維護海洋生態環境付出一分心力。

此次的淨灘活動，由台電金門區營業處處長黃甘杏主持，並邀請台電總公司副總經理王振勇、塔山發電廠副廠長顏木群、金門縣副議長周子傑、立法委員陳玉珍服務處主任林孫全、縣府參議陳世保等人一起共襄盛舉。

黃甘杏表示，台電公司致力於兼顧穩定供電與環境保護，從民國83年開始，台電公司每年皆舉辦環保淨灘活動，今年已邁入第29年。近年社會大眾的環保意識已逐漸成熟，身為地球公民的一份子，面對日趨嚴重的海洋垃圾污染問題，我們每個人都應挺身而出，以實際行動來維護自然生態環境。

金門是低碳島，也是智慧電網的示範島，台電公司期望藉由本次淨灘活動，喚起社會大眾共同維護環境的責任感，號召更多人投入環境永續的實質行動、落實綠色環保生活，積極投入環境整潔美化、去污保育、落實循環經濟及節能減碳等環保行動，讓金門海岸線重現過去美麗容顏。

台電總公司副總經理王振勇頒發加菜金給金城鎮公所，由鎮長李誠智代表領取。記者蔡家蓁／攝影
台電總公司副總經理王振勇頒發加菜金給金城鎮公所，由鎮長李誠智代表領取。記者蔡家蓁／攝影
台電金門區營業處處長黃甘杏致詞時表示，面對日趨嚴重的海洋垃圾污染問題，我們每個人都應挺身而出，以實際行動來維護自然生態環境。記者蔡家蓁／攝影
台電金門區營業處處長黃甘杏致詞時表示，面對日趨嚴重的海洋垃圾污染問題，我們每個人都應挺身而出，以實際行動來維護自然生態環境。記者蔡家蓁／攝影
台電金門區營業處今天在雄獅堡海灘辦理「淨灘活動」，號召機關團體及社區民眾，大家在大太陽底下，認真的撿垃圾。記者蔡家蓁／攝影
台電金門區營業處今天在雄獅堡海灘辦理「淨灘活動」，號召機關團體及社區民眾，大家在大太陽底下，認真的撿垃圾。記者蔡家蓁／攝影

台電 金門 淨灘

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