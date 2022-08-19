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金大李俊凱作品入圍「台灣光環境獎」 金門建築嶄露頭角

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門大學建築學系老師李俊凱的作品「陳大宗十二鋪」，獲「台灣光環境獎」入圍佳績，讓金門建築躍上國際舞台。圖／金大提供
金門大學建築學系老師李俊凱的作品「陳大宗十二鋪」，獲「台灣光環境獎」入圍佳績，讓金門建築躍上國際舞台。圖／金大提供

國立金門大學建築學系老師李俊凱的作品「陳大宗十二鋪」，榮獲有「台灣最美的光」之稱的2022「台灣光環境獎」入圍佳績，將再與台灣最頂級的設計作品同場競技，在今年底的全國決賽中爭取最高榮譽，得知李俊凱入圍的消息，全校師生都感到與有榮焉，並預祝他再獲得大獎肯定。

金大建築系主任張旭福表示，李俊凱是從業多年的建築師，平常教學非常認真，他為鼓勵同學透過參加各類競賽和觀摩等方式，以提升專業能力和視野，經常指導與親自參加比賽，並分享各種競賽經驗及專業知識。

張旭福進一步指出，本屆「台灣光環境獎」的評審標準，就設計概念、環境功能、永續發展、創意表現等4項進行評分，李俊凱的「陳大宗十二鋪」作品，在光環境設計方面，分為4個系統，由上而下分別為女兒牆、窗戶、店招與店舖等4部分，分別以線型燈與投射燈之組合來實施。在此次眾多參賽者中，並經多位學者專家的嚴謹評審，李俊凱作品榮獲入圍的佳績，讓金門建築、老街風貌再次躍上台灣與國際舞台。

李俊凱表示，他的設計作品中，女兒牆下線板安裝帶狀線燈上照，使線板上酒瓶欄杆與女兒牆有著整體面狀的光表現；窗戶上安裝個別線燈下照，使個別窗戶有著單體面狀的光表現；店招下線板安裝帶狀線燈上照，及紅磚列柱底部安裝投射燈上照，使線板上店招與紅磚列柱有著整體面狀及柱體帶狀的光表現；店鋪紅磚列柱中段安裝投射燈上、下照，使店舖紅磚列柱以著上下帶狀的光表現。

金大表示，金門具有豐富人文與自然生態，李俊凱的設計作品，整體光環境之照度與色溫，呼應著周邊的宗祠、廣場、街區建築，形成一整體後浦街區的區域光展演與表現，再現後浦街區原有在金門民眾心中的那份絕妙風貌、風華價值。

國立金門大學建築學系老師李俊凱的作品「陳大宗十二鋪」，榮獲有「台灣最美的光」之稱的2022「台灣光環境獎」入圍佳績。圖／金大提供
國立金門大學建築學系老師李俊凱的作品「陳大宗十二鋪」，榮獲有「台灣最美的光」之稱的2022「台灣光環境獎」入圍佳績。圖／金大提供

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