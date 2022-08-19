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屏東農業物產館啟用 2公頃彩稻田成打卡新景點
屏東農業物產館今天啟用，從新館3樓遠眺，以黑、紫、黃、白、綠五色彩稻編織的2公頃彩稻田，將大武山、小琉球等屏東山海風情一次收攏，已成打卡最新景點。
屏東農業物產館由屏東縣政府爭取前瞻預算建造，開館後委由南仁湖集團營運。全館三層樓總樓地板逾1500坪，一樓販售農漁特產，二樓為《豐味屏東》特展及農業大學培訓中心。開館期間另推樹藝雅石展，館內外擺設高檔盆栽，部分標價逾百萬，頗有看頭。
屏東縣長潘孟安上午參加啟用典禮時指出，屏東是台灣糧倉，屏北又有花果天堂美名，屏東農業物產館緊鄰屏東交流道旁，可提供南來北往民眾休憩空間，歡迎國人到物產館選購農漁產品，好吃好玩還可一次購足。
即日起至8月底，物產館消費滿300元即可參加抽獎，每日抽出一名小墾丁渡假村平日雙人住宿券，現場打卡還可參加農產夾夾樂活動。一位吳姓民眾上午搶先帶家人拍照，大推彩稻地景好看又好拍。
縣府農業處表示，此次彩稻田以自信屏東為主題，2公頃稻田把屏東大武山、鵝鑾鼻燈塔、黑鮪魚、小琉球、大鵬灣等山海意象一次收攏，透過立體化轉圖技術展現。往年彩稻田曾出現Hello Ketty等圖案，吸引大批民眾拍照打卡，物產館啟用後，預期也將吸引一波暑遊人潮。
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