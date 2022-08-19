高雄拓展社區防毒安全網 2區百里長投入毒防
高雄市政府毒品防制局建構「社區防毒安全網」，在大寮、鳳山新增「里辦公處毒品防制關懷站」，希望透過社區互助方式，提供藥癮者更貼近、更快速的毒品防制服務。
高雄市毒防局從2019年與藥師公會合作，邀請社區藥局加入毒品防制關懷站行列之後，2020年毒防局更從田寮區、鹽埕區開始，推動「里辦公處社區毒品防制關懷站」，深入鄰里，計畫在毒防關懷站深入每個行政區。並在岡山、鳳山、旗山地區開辦螢火蟲家族培訓班，強化「三山地區」社區防毒、拒毒及戒毒工作。
今年毒防局為里辦公處毒防關懷站再加把勁，昨天請大寮區24名里長投入毒防行列，今天又和鳳山區76名里長合作，並由高雄市政府秘書長郭添貴頒發「里辦公處毒品防制關站」站牌給里長，積極拓展毒防關懷據點。
高雄市毒防局長林瑩蓉表示，里、鄰長是最貼近社區民眾的第一線，毒防局在里辦公處設毒防關懷站，是以市長陳其邁「緊緊緊」的標準，做好社區毒品防制工作。
高雄市政府秘書長郭添貴致詞時表示，高雄市毒品防制關懷站可以持續深耕擴點，提供社區里民毒品防制宣導、關懷、諮詢及轉介等一站式服務，由里辦公室宣導、轉介，並將關懷、諮詢、輔導交由毒防局直接服務，可發揮社區互助精神，讓所有人知道「一人吸毒，全家受害」的嚴重性，未來將繼續擴點到全市38區891里，共同阻絕毒品。
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