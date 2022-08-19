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影／不必出國！搭高雄捷運可欣賞放大版文藝復興名畫
高雄捷運美麗島站與中央公園站變很不一樣！高雄科工館「會動的文藝復興」開展後受到好評，高捷公司與主辦單位合作將精華作品投影出來妝點車站大廳，直至10月6日止，民眾在車站能欣賞「創世紀」、「維納斯的誕生」等放大版世界名畫，搭車就像逛畫廊，沉浸在歐洲文藝復興環境中。
高捷與方陣公司合作打造鳳翼天翔大型投影場域，從上午10點到晚上9點，美麗島及中央公園捷運站通常會在整點時刻出現名畫投影，畫作包含米開朗基羅「創世紀」，波提且利「維納斯的誕生」、「春」、「納斯與戰神」等世界名畫，觀眾可近距離觀賞，另有動態展示及細部解說。
美麗島站光之穹頂藝術裝置是最具特色的捷運車站之一，此次加上文化復興名畫投影，藝術氣息濃郁，不少遊客駐足賞畫。高雄捷運公司表示，透過地面大型投影設備，文藝復興名畫之美表現得淋漓盡致，歡迎大家在暑假尾聲，來美麗島站與中央公園站，享受名畫精華洗禮。
「會動的文藝復興沉浸式光影藝術展」在高雄科工館展出至10月6日。主辦單位翡冷翠文創表示，科工館展覽匯集300年文藝復興藝術精華，運用原寸仿真、AR介紹及540°環場播映、穹頂圓弧投影、立體環繞音效等技術，共展出24位大師284幅鉅作。此外，被列入世界文化遺產的佛羅倫斯聖母百花大教堂穹頂的巨幅壁畫「末日審判」，提供沉浸式體驗。
高捷指出，除造訪科工館看展覽外，9月3日、4日科工館舉辦「高捷x會動的文藝復興」藝術系列講座，免費報名入場，不必出國可跨越時空展開藝術之旅。
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