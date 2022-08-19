東南水泥事故逾4個月 高市勞工局：工地仍停工中

高雄東南水泥廠區4月初施工不慎造成高壓電塔倒塌，連帶影響高鐵、台鐵南北12萬旅客疏運。年初至今高雄市工安意外死亡人數達19人，市議員邱于軒今日質詢關心東南水泥案的後續處理情況。高市勞工局表示，東南水泥仍停工中，工安標準不會鬆懈。

高市議會進行社政部門業務報告及質詢，民進黨議員陳致中要求勞工局重視氣溫飆升下的熱傷害現象。陳致中說，高雄天氣很熱，鋼鐵業等重工業多，勞工在高溫下工作嚴重可能導致死亡，應重視熱危害對勞工造成的危害。

勞工局長周登春答詢指出，高溫危害分成兩種，生產製程產生的高溫具備特定區域，勞工局有去稽查，多能符合規定。另一種是與氣候引起的高溫現象有關，這是屬於全面性沒有特定環境，而且因為天氣隨時在變，會以輔導改善為主。

另位國民黨議員邱于軒質詢自強路施工引發民宅塌陷及東南水泥案。邱于軒指出，勞工的工作環境很重要，高雄市去年因工安意外死亡29人，今年1月至7月19人死亡，光在7月已有2人，東南水泥在清明節前發生工安意外造成高鐵交通中斷，後續處理情況為何？重大工安意外若要復工，建管與勞工都要把關。