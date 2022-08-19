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高雄這裡抽水緩不濟急一直淹 抽水工程有望明年完工

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市政府獲中央補助在中上游興建橋頭區鹽埔橋抽水站，預計明年1月完工。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府獲中央補助在中上游興建橋頭區鹽埔橋抽水站，預計明年1月完工。記者陳弘逸／攝影

高雄典寶溪流域因周邊地勢低窪，每逢汛期道路易積淹水，高雄市政府獲中央補助在中上游興建橋頭區鹽埔橋抽水站，預計明年1月完工；市長陳其邁上午前往視察時說，今年還未有颱風入境，要做好防汛準備，現在臨時抽水量能為1.8cms，未來完工提升至6 cms，會密切監看，如有所不足會在再加派抽水機做好防汛。

市府水利局指出，橋頭區東、西林里位於里林東路至芋林路一帶，因地勢低窪，加上近年極端氣候影響，若典寶溪水位受頂托影響，將造成社區內水排水困難，讓周邊成為易淹水地區。

日前立委邱志偉邀集市府水利局相關人員到場會勘，同時協助市府向水利署獲8500萬元新建抽水站，並規劃設置3台2cms抽水機組，未來抽水量能可達6 cms，有望改善當地排水困難易淹的問題。

橋頭鹽埔橋旁抽水站工程去年10月25日開工，目前工程進度已完成47.5%，預計明年1月完工；由於目前正值汛期，水利局也規畫，安排6台0.3cms移動式抽水機因應工期颱風豪雨抽水之用。

陳其邁說，典寶溪雖然整治完畢，但仍有一些低窪地區還是要盡速解決，也感謝立委、議員協助與支持，所以能解決預算及土地的問題；未來完工，將會大幅度來解決東鄰西鄰相關淹水問題。

陳其邁提醒，今年到目前為止還沒有颱風入境，要做好防汛的準備，接下來的8、9甚至10月都是颱風好發季，更指示水利局也要做好相關應變措施。

陳還說，現在橋頭鹽埔橋旁臨時抽水機是1.8 cms，抽水站完工後是6 cms，量能就會大幅度擴升，但今年汛期還是要密切監看，如抽水機有所不足，會在再加派抽水機，做好防汛工作。

高雄市政府獲中央補助在中上游興建橋頭區鹽埔橋抽水站，預計明年1月完工。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府獲中央補助在中上游興建橋頭區鹽埔橋抽水站，預計明年1月完工。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁（右二）今天上午前往橋頭區鹽埔橋視察抽水站工程。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁（右二）今天上午前往橋頭區鹽埔橋視察抽水站工程。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁（中）今天上午前往橋頭區鹽埔橋視察抽水站工程。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁（中）今天上午前往橋頭區鹽埔橋視察抽水站工程。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府獲中央補助在中上游興建橋頭區鹽埔橋抽水站，預計明年1月完工。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府獲中央補助在中上游興建橋頭區鹽埔橋抽水站，預計明年1月完工。記者陳弘逸／攝影
高雄市橋頭區東、西林里位於里林東路至芋林路一帶，因地勢低窪，若典寶溪水位受頂托影響，周邊便成為易淹水地區。記者陳弘逸／攝影
高雄市橋頭區東、西林里位於里林東路至芋林路一帶，因地勢低窪，若典寶溪水位受頂托影響，周邊便成為易淹水地區。記者陳弘逸／攝影

水利局 陳其邁

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