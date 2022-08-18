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高雄女婿鄭運鵬來請益 與陳其邁「畫」市政挺文創

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁與桃園市長參選人鄭運鵬日前相約文創咖啡館，交流市政想法也一起挺文創。圖／鄭運鵬競選團隊提供
高雄市長陳其邁與桃園市長參選人鄭運鵬日前相約文創咖啡館，交流市政想法也一起挺文創。圖／鄭運鵬競選團隊提供

臨危受命接棒參選桃園市長的立委鄭運鵬，日前趁帶老婆回高雄娘家時與高雄市長陳其邁私約在「爵爵&貓叔商行」文創咖啡館大啖美食，鄭向陳發起挑戰，用畫筆畫出對城市建設的藍圖，陳其邁鼓勵鄭運鵬要把市民的大小事放在心上，耐心看待每件事。

陳其邁招待鄭運鵬的文創咖啡館，由高雄在地插畫家爵爵及香港人貓叔經營，店內的港味美食及各知名插畫家的創作引人入勝，掀起年輕人打卡熱潮。碰面當日，兩人除用行動表達對高雄文創、高雄IP、青年創業的支持，也用畫筆交換市政建設想法。

陳其邁用藍筆畫出高雄港灣美麗的天際線與海，遊艇與景觀象徵高雄的趣味性與繁華，鄭運鵬則先用鉛筆打底後勾勒出桃園市政的構想，他認為桃竹苗生活圈要有一座大人、小孩能夠同樂的兒童樂園，且坐捷運就能到，圖中「桃園捷運三支箭-兒童樂園」以及空白的動漫模型，都讓人好奇後續鋪陳。

陳其邁說，這次文博辦得十分成功，高雄有非常多有才華和創意的年輕人，期許更多的高雄IP能夠在高雄這座城市發光發熱、被世界看見。高雄有38個行政區和多元化的原住民族群，期待更多有創意、有想法的年輕人返鄉，用自己的方式發揚社區特有文化，做到社區再生。

陳、鄭兩人在餐敘間也互相打氣，期許高雄和桃園都能夠越來越好。陳其邁從鄭運鵬畫筆下的「市政願景」，看出鄭很關心小朋友，稱讚未來一定會是好市長。

高雄市長陳其邁與桃園市長參選人鄭運鵬日前相約文創咖啡館，交流市政想法也PK畫畫。圖／鄭運鵬競選團隊提供
高雄市長陳其邁與桃園市長參選人鄭運鵬日前相約文創咖啡館，交流市政想法也PK畫畫。圖／鄭運鵬競選團隊提供

陳其邁 鄭運鵬 桃園市長

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