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防止族人受騙變海外「豬仔」 高雄強化防詐識詐力度

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市政府原住民委員會近日強化防詐、識詐宣傳。圖／市府原民會提供
高雄市政府原住民委員會近日強化防詐、識詐宣傳。圖／市府原民會提供

高薪誘騙赴海外打工事件頻傳，日前還有立委開記者會指，屏東縣接獲49起報案，原鄉就占18件，讓原民海外工作狀況受到關注；對此，高雄市政府原住民委員會表示，已與原鄉各區公所、原家中心社工員及文化健康站照服員，合作啟動防詐騙機制，強化族人防詐、識詐能力，並請原鄉山林守護隊留意陌生人車進入山區。

市府原民會表示，從海外詐騙相關案件爆發後，除透過社福網絡群組及自媒體平台持續宣導之外，近期與原鄉各區公所、原家中心社工員及文化健康站照服員，合作啟動防詐騙機制，前往部落青年常聚集的場所，及在各活動場合上針對相關議題做宣導。

另其他縣市外傳山區有擄人並將人送往海外的情形，市府原民會也協調駐點於各原鄉山林守護隊，走訪部落內各店家，加強各部落巡留工作，掌握可疑車輛及人士的動向，避免類似擄人情事發生。

那瑪夏區代理區長孔賢傑表示，公所都有透過里長在部落進行反詐騙廣播及宣導，今天也特別請區內守護隊員，分別前往各部落加強宣導，並在巡邏機車上掛防詐騙宣導圖卡，讓更多人留意訊息。

茂林原家中心社工員藍秋霞提及，部落相關詐騙資訊及資源上與都會區確實存在落差，尤其近日傳出鄰近縣市原鄉部落族人受騙，因此特別針對防詐騙議題進行宣傳。

原民會強調，若發生疑似詐騙事件，可撥打165反詐騙專線；原民會也會在每周3下午2時至5時，設有免費律師諮詢服務，原民朋友可撥打7406511分機609預約法律諮詢。

高雄市政府原住民委員會近日強化防詐、識詐宣傳。圖／市府原民會提供
高雄市政府原住民委員會近日強化防詐、識詐宣傳。圖／市府原民會提供
高雄市政府原住民委員會近日強化防詐、識詐宣傳。圖／市府原民會提供
高雄市政府原住民委員會近日強化防詐、識詐宣傳。圖／市府原民會提供
高雄市政府原住民委員會近日強化防詐、識詐宣傳。圖／市府原民會提供
高雄市政府原住民委員會近日強化防詐、識詐宣傳。圖／市府原民會提供
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高雄市政府原住民委員會近日強化防詐、識詐宣傳。圖／市府原民會提供

詐騙 社工 照服員

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