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倒數2小時…高雄今晚這3區停水、3.1萬戶受影響
高雄岡山區因聖森路與岡燕路口1000毫米送水幹管漏水，為配合維修，台灣自來水公司第七區管理處今晚8時將停水，影響範圍包括阿蓮、路竹、岡山區共3萬1028戶，共12小時。
台水七區指出，岡山區岡燕路及聖森路交叉路口自來水1000毫米送水幹管漏水，需緊急停水辦理止漏修復，預計今晚8時許，到明天上午8時停水配合止漏施工，停水時間共計12小時。
這次停水範圍包括阿蓮區全區；路竹區竹圍里、下坑里、甲南里及甲北里；岡山區台上里、碧紅里、竹圍里、後紅里、嘉興里、華崗里、大莊里、嘉峰里、程香里、潭底里及和平里，共3萬1028戶。
台水七區提醒，阿蓮區因地勢較高且位處送水管線後端，復水所需時間較長，停水時間需延至明天下午2時才能恢復正常供水。
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