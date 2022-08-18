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高捷岡山路竹2B路段綜規報告過關 118年全線通車
高雄捷運岡山路竹延伸線2B階段上月環評過關，今天又通過綜合規畫報告。高市捷運局指出，交通部今日審查「高雄岡山路竹延伸線第二B階段」綜合規畫報告書，審查結果順利通過，岡山路竹延伸線可望118年全線完工，串聯4大科技園區交通。
捷運岡山路竹延伸線分成第一階段（南岡山至岡山車站）與第二階段（岡山車站至大湖站）規畫設計。高市府提報「高雄岡山路竹延伸線第二B階段」綜合規畫報告書，交通部今日召開審查委員會，副市長林欽榮率捷運局、交通局、地政局、財政局及都發局等相關局處人員參加。
市府針對台鐵捷運化優劣、研訂產業及地方發展策略、辦理運量培養計畫以及台一線道路拓寬工程等事項逐一說明。委員會關切RK8（大湖站）與台南捷運系統的連接與轉乘，及與公路總局合作的台一線路竹段拓寬時程。
林欽榮表示，計畫南起於路竹（RK6）站尾軌，沿途經過路竹區中山路至湖內區中山路一段，全長約3.87公里，共設置2座高架車站，審查通過後，岡山路竹延伸線預計118年全線完工通車。
捷運局長吳義隆進一步說明，捷運北向軸線主要服務岡山、路竹、湖內等大岡山地區居民約35.4萬人，岡山路竹延伸線位在科技產業廊帶上，可串連楠梓加工出口區、橋頭科學園區、岡山本洲產業園區及南科高雄園區等地，打造大高雄地區30分鐘生活圈的優質大眾運輸環境。
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