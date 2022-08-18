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烈嶼地質公園劃設案 縣府辦說明會廣徵民眾意見

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
縣府昨晚假烈嶼鄉公所辦理說明會，吸引不少關心此議題的民眾到場聆聽。圖／縣府提供
縣府昨晚假烈嶼鄉公所辦理說明會，吸引不少關心此議題的民眾到場聆聽。圖／縣府提供

金門縣烈嶼鄉青岐南山頭的綠石槽、玄武岩地形每年春季吸引遊客前來，成為近年烈嶼知名景點，烈嶼鄉公所向縣府提報為地質公園，昨晚縣府假烈嶼鄉公所辦理說明會，會中縣府就劃設範圍內容及目前地質公園發展趨勢向民眾提出說明，同時藉由與現場民眾提問與答覆進行溝通，期望未來能凝聚共識，擘劃烈嶼在地的永續發展。

說明會由縣府建設處長李有忠主持，包括烈嶼鄉長洪若珊、烈嶼鄉公所秘書洪國棟、金門環境教育學會林英生理事長列席，縣議員洪鴻斌、鄉代表主席方駿洋、上岐村村長洪天南，青岐社區發展協會等約40位關心此案的民眾，以及軍備局及金管處等單位共同參與。

會中首先由承辦單位說明行法令依據、劃設內容、劃設範圍、土地權屬，以及法令限制規範跟他縣市目前劃設執行狀況進行說明。建設處也說明，本案劃設範圍為烈嶼南山頭海岸，經初步評估具有地形地質特殊性、科學重要性及美學景觀價值，其中有一半為海岸未登錄地。

建設處提及，陸有土地皆為國有土地就都市計畫分區而言，多屬金門國家公園範圍，少部分為保護區，土地權屬皆為國有土地，沒有私有地。

此外針對地質公園劃設後，原則上劃設不會增加任何強制性規範或罰則，故不會對居民活動造成影響。僅會透過如國家公園法、都市計畫法等既有其他相關法規來管制管理。

說明會中，民眾對於公園之名詞定義、取得國有土地返還、海岸侵蝕疑慮以及未來發展願景與推動模式仍有許多看法，縣府將再擇期至劃設之青岐社區辦理說明會，持續徵求各相關單位及民眾意見。

針對烈嶼南山頭劃設為地質公園一案，縣府昨晚假烈嶼鄉公所辦理說明會，由縣府建設處長李有忠主持，包括烈嶼鄉長洪若珊、金門環境教育學會林英生理事長列席。圖／縣府提供
針對烈嶼南山頭劃設為地質公園一案，縣府昨晚假烈嶼鄉公所辦理說明會，由縣府建設處長李有忠主持，包括烈嶼鄉長洪若珊、金門環境教育學會林英生理事長列席。圖／縣府提供

金門 國家公園 都市計畫

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