身障社福伴手禮品受疫衝擊 屏縣府促銷籲給「釣竿」

歷經長達近3年的疫情風暴，身障社福團體經營更顯不易，屏東縣政府今天特別為縣內7家推出中秋伴手禮的身障團體聯合行銷，縣長潘孟安到場感受身障朋友用心製作的中秋月餅、糕點及手工皂，當場宣布縣府率先下20萬元訂單，呼籲社會各界踴躍訂購以買購買行動支持，「給這群慢飛、折翼天使釣竿，讓他們有勇氣成為產品製造者」。

潘孟安表示，受疫情的影響，人與人間因防疫減少面對面互動，因此各身心障礙福利機構及團體在募款及營運上，相較以往更困難，也影響到中秋節伴手禮訂購量，呼籲社會大眾支持身障朋友中秋節禮盒，讓平時努力練習製作的身障青年獲得最實質的回饋，致贈親朋好友表達祝福之餘，也肯定身障朋友努力的成果。

縣政府今年運用公益彩券盈餘基金幫忙印製產品DM、宣傳協助行銷，同時率先訂購20萬元中秋伴手禮，促進身障者自立，透過公、私部門齊力合作，期待總銷售量可達到1萬盒，創造身障機構團體庇護工場中秋節銷售佳績，穩定機構營運，讓身障者能持續於機構及團體學習。

長期支持公益的南山人壽副總經理蔡政男也出席現場，宣布南山人壽及南山慈善基金會將持續贊助屏東縣團體微型傷害保險，目前已嘉惠弱勢及身心障礙家庭近4萬6864人，同時認購200盒伴手禮，期望能藉由自身拋磚引玉，吸引社會大眾踴躍訂購身障機構及團體用心製作中秋節伴手禮。