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徵歐巴桑洗碗工遭罰30萬 高雄議員李雅慧促檢討

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議會進行社政部門業務報告與質詢，議員李雅慧認為違反就業服務法的裁罰最低30萬起跳不合理。記者徐白櫻／攝影
高市議會進行社政部門業務報告與質詢，議員李雅慧認為違反就業服務法的裁罰最低30萬起跳不合理。記者徐白櫻／攝影

徵才廣告若標註性別年齡可能違反就業服務法，罰金30萬起跳。高市議員李雅慧指出，業者怕觸法，明明需要男性內衣模特兒不敢寫，結果吸引一大堆女性應徵，小吃店等微型企業常成檢舉與開罰對象，造成職場對立與不友善。市府勞工局指出，已向中央提案，建議下修罰則金額。

今年6月，高雄餐廳業者張貼徵才廣告，註明找「洗碗歐巴桑」遭勞工局認定違反就業服務法，開罰30萬元，另有舞台搭建工人註明要找男性也被裁罰。

高市議會今日社政部門業務報告與質詢，議員李雅慧指出，接獲很多行業抗議與陳情，如美容按摩師、SPA、內衣業或表演工作者，本來就存在性別年齡的限制或需求，業者為避免觸法，不得不刪除說明文字，導致明明需要男性內衣模特兒，結果很多女生跑來應徵，業者與應徵者雙方都浪費時間，也不利銀髮族、二度就業婦女求職。

李雅慧說，就業服務法造成很多困擾，很多基層餐飲業者沒時間參加宣導或吸收資訊，容易觸法，一般大企業都有法律顧問，被開罰者幾乎都是中小企業或小餐廳業者，這樣公平嗎？ 法規造成職場對立與不友善，希望勞工局跟法制局或中央部會討論，可否在限期輔導與改善無效後才開罰，不要驟然開罰帶給業者沉重負擔。

勞工局長周登春表示，這是長期存在問題，已向勞動部提案建議，希望給業者改善機會，不改善才開罰，其次提議罰金下修，不要一罰就是30萬；企業有熟悉法規的人資部門，不容易違法，在法制面完成或修正前加強小企業與微型企業宣導。

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