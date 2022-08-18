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高醫槍擊案引發攻防 藍批黑槍氾濫、綠指抹黑高雄

中央社／ 高雄18日電

高醫發生槍擊命案，引發高雄藍綠攻防，藍營批綠營執政黑槍氾濫，治安、公安等基本功做不好，可以考慮換人做。綠營則反批藍營抹黑高雄，應給快速破案的警察一個道歉。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院昨天上午發生槍擊命案，56歲王姓男子在耳鼻喉科候診區，突遭朱姓男子靠近連開2槍殞命，警方4小時將朱男逮捕到案。

高雄市議會國民黨團今天上午召開記者會，強力抨擊高雄治安不佳，讓市民陷入恐慌，並盤點高雄今年重大治安事件，過年時有棒球隊砸店、3月有吃火鍋遭槍擊、7月有在超商被性侵，8月更發生光天化日下在市區開槍殺人。

國民黨團總召童燕珍表示，黨團肯定警察局平時的努力，但槍枝氾濫、嚴重的公安、治安事件頻傳市府須好好檢討。國民黨高市議員陳若翠說，市長陳其邁曾說治安、公安是市政基本功，如果基本功都做不好，可以考慮換人來做。

童燕珍也說，民意代表替民眾監督市府是天職，市民需要的是把關而不是護航。國民黨團肯定高雄警察平時努力，但有問題時應共同監督市府改善，而非護航。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天接受媒體聯訪時說，感謝警察迅速破案，但也要思考為何槍枝氾濫，接連發生槍擊事件，市府應給人民交代、讓人民心安。

高雄市議會民進黨團今天上午也召開記者會回擊藍營，並指新北市才是「慶記之都」，批藍營見獵心喜，抹黑高雄，應給快速破案的警察一個道歉。

民進黨團總召鄭光峰表示，槍枝泛濫，的確要檢討，但只有扭曲抹黑、不查證，將事件無限放大，完全在製造市民恐慌。高雄市槍擊案降幅為六都第一，暴力犯罪減少26件，重大刑案減少27件，並已全數偵破。

民進黨團幹事長黃文益說，國民黨團搞錯對象、地點，高醫槍擊案件嫌犯來自新北，槍枝也來自新北，新北才是「慶記之都」，高雄市警方已展現快速的破案能力，譴責利用刑事案件模糊焦點，呼籲國民黨適可而止。

民進黨團副總召邱俊憲表示，高雄市今年上半年發生2件槍擊案，但新北市就有9件，如果高雄市是「慶記之都」，那新北市就是「軍火庫」了。民進黨高市議員陳致中說，任何槍擊案件都零容忍，但不能扭曲抹黑。

槍擊 高雄市長

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