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治安會報挺警察 陳其邁：做擱流汗被有心人嫌擱流涎

聯合報／ 記者林保光王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天上午主持治安會報，他說，案發4小時即破案，展現捍衛治安決心，請社會多給警察鼓勵。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁今天上午主持治安會報，他說，案發4小時即破案，展現捍衛治安決心，請社會多給警察鼓勵。圖／高雄市政府提供

高醫候診區昨天發生槍擊奪命事件，高雄治安備受關注，市長陳其邁今天上午主持治安會報，他說，案發4小時即破案，展現捍衛治安決心，請社會多給警察鼓勵，別讓辛苦的人民保母「做擱流汗」，卻被有心人「嫌擱流涎」。

治安會報上，警察局簡報柬埔寨詐騙事件、高醫槍擊案警方因應作為。陳其邁說，高雄市警方在高醫凶殺案發生後，4小時內將開槍凶嫌逮捕歸案，警方快速破案展現維護治安決心，有心人士別再汙衊警察，打擊警方士氣。

陳其邁指出，近年重大刑案、暴力犯罪、槍擊案發生率下降且破案率提升，端賴基層警察同仁努力。昨天高醫槍擊案是一起無法預料的刑事案件，警察為了保護民眾，4小時內趕赴台南，冒著生命危險執行任務。高雄市警方展現破案高效率，及捍衛高雄治安決心。

陳其邁還說，不樂見、也無法忍受有心人，像鯊魚聞到血一般地，酸言酸語地去打擊警方士氣，刻意操作汙衊高雄警察，他絕對站在支持與捍衛警察基層同仁這一方。

高雄市長陳其邁今天上午主持治安會報，他說，案發4小時即破案，展現捍衛治安決心，請社會多給警察鼓勵。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁今天上午主持治安會報，他說，案發4小時即破案，展現捍衛治安決心，請社會多給警察鼓勵。圖／高雄市政府提供

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