高雄兒美館胖叔叔「中秋說故事」 舊振南蛋黃酥限量送

高雄兒童美術館每年攜手舊振南餅店舉辦超受親子歡迎的「中秋說故事」活動，8月21日下午3點半邀請說故事達人「胖叔叔」陳銘驤，邀親子賞明月、嘗好味、聽故事。舊振南餅店為活動特別準備的限量好禮「蛋黃酥」300份。

「胖叔叔」準備了兩本與月亮有關的故事，帶著大家進入《月亮冰淇淋》中，在炎熱的夏夜裡，與狼奶奶一同接住融化的巨大月亮，冰鎮之後，完成好吃的冰淇淋，為炎炎盛夏帶來一絲清爽的涼風。但是，成了冰淇淋的月亮，剩下一面空蕩蕩的夜空，而月亮消失之後，玉兔又該去哪裡呢？

還有一本是《玉兔下凡》，有想過月亮上有玉兔嗎？現在的小朋友或許不再相信。如果玉兔真的存在著，卻遲遲等不到孩子們殷殷嚮往。當有天孩童心中點燃相信的火光，玉兔說不定就飛奔而下，來到身邊與大家一同遊戲、玩耍。

兒美館表示，中秋許多習俗、傳說故事逐漸消逝，兒美館期望透過每年與在地百年餅店舊振南合作的中秋說故事活動，將傳統習俗與傳說傳承下去，讓孩子與家長們共聚一堂，共同感受節慶文化背後的生動故事，找回傳統年節的溫情氛圍。