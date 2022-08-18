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網友惡作劇指高捷車廂冒煙 警方介入調查

中央社／ 高雄18日電
昨晚在社群網站上，有網友發文搭配車內照片指車廂冒煙，高捷回應，消息不實在，高捷系統一切如常，發文者今天已道歉。翻攝自臉書「爆廢公社」
昨晚在社群網站上，有網友發文搭配車內照片指車廂冒煙，高捷回應，消息不實在，高捷系統一切如常，發文者今天已道歉。翻攝自臉書「爆廢公社」

許姓網友昨天深夜在臉書發文指高雄捷運冒煙失火，還附一張車廂看起來煙霧瀰漫的照片；高雄捷運公司澄清無此事，許姓網友之後發文致歉表示只是想搞笑。警方則表示已介入調查。

許姓網友昨天深夜在臉書粉專「爆廢公社」發出一張高雄捷運車廂內看起來煙霧瀰漫的照片，並詢問說「捷運是失火了嘛，怎麼煙這麼大」，引起網友議論。

高雄捷運公司隨即澄清表示，經查證，列車無任何異常，也無任何車上旅客有向司機員或車站人員反應車上有冒煙情事，研判貼文疑似為惡意的惡作劇，高捷列車與全系統目前一切正常。

許姓網友之後再發文致歉說，其實是昨天下大雨導致鏡頭有霧氣，所以拍起來才會霧濛濛的。「原本只是想會心一笑所以PO在廢版上，沒想到搞出這麼大風波，造成大家困擾真的很抱歉」。

高雄市政府警察局捷運警察隊今天發布新聞稿表示，高捷公司除了在第一時間澄清外，並派員向捷運警察隊報案，捷運警察隊正介入調查，將通知發文的當事人到案說明。

捷運警察隊表示，許姓網友張貼照片發文的行為涉及違反社會秩序維護法，捷運警察隊已受理此案，將通知行為人到案說明以釐清案情。

捷運警察隊呼籲民眾，使用通訊軟體，遇不實謠言時勿再次傳播，更不可抱持好玩心態捏造事實，否則將引起他人恐慌不安，輕者處以行政罰鍰，重則觸犯刑事法律。

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