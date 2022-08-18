高雄市公有市場屋頂「種電」增七處 攤商降溫有感

高雄市府成立「綠電推動專案小組」推展漁電共生、光電屋頂等綠電任務，預定6年設置1.25GW（百萬千瓦）、年發電量12.77億度。經發局指出，今年度新增7處市場設置太陽能光電，共16處市場年總發電量將達299萬度。

配合中央能源轉型政策，陳其邁109年上任後指示市府跨局處成立「高雄市綠電推動專案小組」。配合綠電小組目標，經發局去年完成鼓山第一、前鎮第二、旗山第一、岡山文賢、龍華、中興、大樹及武廟等8處市場屋頂設置太陽能光電。

此外，今年的設置目標為苓雅、果貿、彌陀、六龜、甲仙、興達港特定區及梓官第二等7處公有市場，另加上最新設置的旗后觀光市場，共計16處。

經發局評估，市場屋頂設置太陽光電後，室內溫度約降低3至5度，有效減少風扇及冷氣等電費開銷。苓雅公有市場自治會長黃朝欽說，「屋頂種電」改善雨天滲漏水問題，炎炎夏日下，市場內比之前更涼爽、舒適，整體環境更好。