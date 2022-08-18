北高雄知名燒肉店遭踢爆吃到4條鋼絲 衛生局限期改善

北高雄一家大型吃到飽燒肉店被用餐民眾在臉書「爆怨公社」踢爆，一餐吃到四條鋼絲，連打卡贈送的珍珠奶茶裡都有，高市衛生局17 日派員稽查雖未發現殘留鋼絲，仍要求業者限期改善。

民眾在貼文指出，用餐時在在烤網上發現2條鋼絲，直接夾掉，但喝打卡送的珍奶時卻出現第3條「真的不行」，服務人員解釋因為鐵網是以鋼刷刷的，難免會有，但此時店員自己又發現一條鋼絲，馬上搶下夾子夾出來。他不禁抱怨，原來吃燒肉一定要知道，吃到鋼刷很正常，珍奶裡有鋼刷也是正常，這是常識。

高市衛生局獲報後派員稽查，現場未見鋼絲殘留，但食品器具及地磚有破損情形、天花板也未保持清潔，依食品良好衛生規範準則要求限期改善，業者坦承，8月13日確實有接獲1組消費者反映烤網有鋼絲。