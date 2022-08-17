不只要過母親節、父親節 屏東提前歡度祖父母節

為喚起國人更加重視家庭世代關係，彰顯祖父母對家庭社會的貢獻與與重要性，教育部99年8月29日（星期日）發起首屆「祖父母節」，之後固定於每年8月的第4個周日慶祝；屏東縣政府今天邀請各樂齡學習中心和幼兒園近500位老老少少，齊聚縣府大禮堂提前歡慶祖父母節，幼兒以稚嫩舞步尬上千歲的熱情活力，展現美滿的在地幸福。

縣長潘孟安說，看見長者與幼兒活力十足的演出，令人動容，縣府為了因應高齡化，已設置了390處關懷據點，並朝一鄉鎮一樂齡學習中心目標努力；希望透過祖父母節喚起各界對於親情、孝道及敬老尊賢家庭倫理道德的重視，提倡敬老尊老概念，祖父母是聯繫家庭和社會的根本元素、傳播智慧與經驗和穩定不同世代關係的不可替代力量。

他說，面對高齡化趨勢及社區照顧議題，縣府團隊積極推動「安居大社區」政策，期待達成「一村里一照顧關懷據點」、「一學區一日照」之目標，建立社區初級預防照顧服務網絡，並舒緩人口結構老化所帶來的衝擊，讓老年人活得健康並具備良好生活品質，成為幸福大社區，幸福大屏東。

活動現場中，遠從恆春到來的90歲人間國寶陳英，與恆春樂齡同場表演傳統民謠，讓現場觀眾沈浸在傳統樂器及歌謠的雙重魅力；長輩展演才藝歡慶祖父母節外，還有來自各社區的長者勁歌熱舞表演及幼兒園演出，舞台周邊有輕黏土DIY、蝶蝶樂、拼拼樂、部落生活美學的體驗活動，讓世代融合的歡喜在一起，就是安居樂業的幸福寫照。

今天還頒發了樂齡教育奉獻獎，包括卓越領導獎－麟洛鄉樂齡學習優質中心李蕎安、志工奉獻獎－鹽埔鄉樂齡學習中心林秀娥、團體優等獎－樂齡學習示範中心，潘孟安感謝他們於落實傳統核心價值的家庭倫理與品德教育，倡導家庭世代互動共學的付出。