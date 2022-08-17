高雄時尚大賞入圍揭曉 建商加碼千萬挺青年成家
「高雄時尚大賞」邁入第3年，今年多達130件作品角逐，11組入圍，在地「浤圃機構」挺青年，除贊助30萬獎金，更加碼1000萬挺青年成家，即起至今年12月底買浤圃旗下4預售案每屋可折讓10萬，獎額100戶！
高雄時尚大賞由高雄市青年局發起，每年孵育出許多新銳設計師，今年在百餘件作品中，破天荒選出11組，今午在高雄金馬賓館揭曉入圍名單，名模評審長王聖芬表示，過去入圍名額僅10組，今年多加1組，主要是參選作品太精采，難以割捨。
入圍名單發布會找來曾代表台灣參加「亞洲超級名模生死鬥」的奧地利超模白彌兒（Mia）、八點檔女星張家瑋、謝京穎及多位名模穿著歷屆入圍作品走秀。首度走伸展台的張家瑋說，其實自己「手很抖」，為出席入場發布會，還特別找了一雙15公分的高跟鞋，結果發現還是比專業模特兒矮上一截。
青年局長張以理表示，透過高雄時尚大賞，希望讓南部新銳設計師有更大的舞台發揮，邀年輕世代大膽創新打造有感設計。
今年度高雄時尚大賞特別增設「浤圃之星」大獎，優勝者可替企業設計制服。浤圃總經理蘇姿菁說，這次公司除贊助30萬獎金，也加碼1000萬元挺青年成家，只要購買公司旗下4個預售案包手括位在高雄巨蛋的「浤圃巨星」、仁武澄德特區「希望之星」、鳳山鳳翔特區預售案及仁武84期愛河水岸八卦案，每屋可折讓10萬，限100戶。
蘇姿菁表示，4案均為2、30坪房型，總價400多萬到1000多萬不等，其中位在漢神巨蛋商圈的「浤圃巨星」，每坪站上4字頭，即起至今年12月底止，20歲至50歲民眾上浤圃臉書官網按讚，私訊小編即可取得「挺青年成家購屋優惠資格」。
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