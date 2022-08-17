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高雄今午豪雨這條路水淹半顆輪胎高 網譏「黃河支流」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市仁武區水管路三段與義大二路口今天下午因豪雨淹水。圖／取自臉書「爆廢公社公開版」
高雄市仁武區水管路三段與義大二路口今天下午因豪雨淹水。圖／取自臉書「爆廢公社公開版」

高雄市今天下午突然下起豪雨，便有網友錄下仁武區水管路三段與義大二路口淹水情形並PO網，貼文一出被大量轉發，還有人留言調侃「一定又高雄」、「游泳囉！」、「黃河支流」；警方獲報到場管制交通，積水也在20分鐘內退去。

今天下午有網友在臉書「爆廢公社公開版」貼文指，每逢豪雨必淹水的義大二路水管路三段；同時附上20秒，路面積水的影片；片中顯示，路面積水呈土黃色，且深度超過半顆輪胎高，行經開處的車輛，雖減速行駛，仍濺起水花猶如「陸上行舟」。

貼文一出，引起網友熱議，紛紛留言調侃「一定又高雄」、「游泳囉！」、「令人鼻酸」、「黃河支流」、「有沒有暖暖的」、「未看先猜高雄」、「又可以划船了」。

對此警方表示，今天下午3時10分許，有接獲民眾報案道路淹水，警方趕赴現場後，積水已於3時25分退去，並無積淹水情事，所幸也未造成任何事故。

中央氣象局高雄氣象站統計，今天下午3時10分許，楠梓區日累積雨量達100毫米、仁武區則是91毫米。

高雄市仁武區水管路三段與義大二路口今天下午因豪雨淹水。圖／取自臉書「爆廢公社公開版」
高雄市仁武區水管路三段與義大二路口今天下午因豪雨淹水。圖／取自臉書「爆廢公社公開版」
高雄市仁武區水管路三段與義大二路口今天下午因豪雨淹水。圖／取自臉書
高雄市仁武區水管路三段與義大二路口今天下午因豪雨淹水。圖／取自臉書
中央氣象局高雄氣象站統計，今天下午3時10分許，仁武區日累積雨量達91毫米。圖／取自高雄氣象站
中央氣象局高雄氣象站統計，今天下午3時10分許，仁武區日累積雨量達91毫米。圖／取自高雄氣象站

淹水

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