聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄今午豪雨這條路水淹半顆輪胎高 網譏「黃河支流」
高雄市今天下午突然下起豪雨，便有網友錄下仁武區水管路三段與義大二路口淹水情形並PO網，貼文一出被大量轉發，還有人留言調侃「一定又高雄」、「游泳囉！」、「黃河支流」；警方獲報到場管制交通，積水也在20分鐘內退去。
今天下午有網友在臉書「爆廢公社公開版」貼文指，每逢豪雨必淹水的義大二路水管路三段；同時附上20秒，路面積水的影片；片中顯示，路面積水呈土黃色，且深度超過半顆輪胎高，行經開處的車輛，雖減速行駛，仍濺起水花猶如「陸上行舟」。
貼文一出，引起網友熱議，紛紛留言調侃「一定又高雄」、「游泳囉！」、「令人鼻酸」、「黃河支流」、「有沒有暖暖的」、「未看先猜高雄」、「又可以划船了」。
對此警方表示，今天下午3時10分許，有接獲民眾報案道路淹水，警方趕赴現場後，積水已於3時25分退去，並無積淹水情事，所幸也未造成任何事故。
中央氣象局高雄氣象站統計，今天下午3時10分許，楠梓區日累積雨量達100毫米、仁武區則是91毫米。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言