搶救高雄百年文史刻不容緩 古厝族人爭取登錄歷史建築

高雄市大樹區擁有百年歷史的姑婆寮莊家古厝，高雄縣時期曾登錄為歷史建築，因莊家族人意見不一文資身分被撤銷，近年受豪雨、白蟻侵蝕等影響，建物出現嚴重崩落，後人認為搶修祖厝刻不容緩，重新凝聚族人共識，再度爭取登錄歷史建築意願，向高雄市文化局提報，並於今天完成現勘，將進行文化資產評估。

莊家後人、鳳山社區大學講師莊世杰說，過去莊家古厝在高雄縣市合併前，曾有歷史建築身分，但因家族意見不一，導致身分被撤銷，導致建物30多年須由各自所有權人，自行負擔修繕責任，並非一般民間家族所能負擔。

加上近年天候、白蟻等問題導致古厝梁柱損壞，其中左護龍過水廊及其中一間廂房已經嚴重崩落毀損，因此莊世杰認為文資保存刻不容緩，花了一年多的時間向30多名族人討論，爭取重新登錄歷史建築的意願，並向市府文化局提報盼能加速重新登錄歷史建築的腳步。

莊世杰說，莊家古厝是大樹區百年文化史的見證指標，除保有清朝、日治時期的建築工法，古厝內有台灣知名彩繪匠師陳玉峰書卷、彩繪泥塑及名師落款，盼未來能持續屹立在地方，成為台灣重要的文史公共財。

文化局指出，大樹區姑婆寮莊家古厝，過去相關單位及文史團體都有關注，並鼓勵建物所有人提報，加上去年因風災導致建物出現毀損，月前豪雨崩坍面積有擴大，因此經莊家族人整合相關所有權人意見後提報，並在今天邀請3名文資委員到場先期現勘了解建築價值。