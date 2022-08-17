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搶救高雄百年文史刻不容緩 古厝族人爭取登錄歷史建築

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
大樹區擁有百年歷史的姑婆寮莊家古厝左護龍過水廊嚴重崩落毀損。記者陳弘逸／攝影
大樹區擁有百年歷史的姑婆寮莊家古厝左護龍過水廊嚴重崩落毀損。記者陳弘逸／攝影

高雄市大樹區擁有百年歷史的姑婆寮莊家古厝，高雄縣時期曾登錄為歷史建築，因莊家族人意見不一文資身分被撤銷，近年受豪雨、白蟻侵蝕等影響，建物出現嚴重崩落，後人認為搶修祖厝刻不容緩，重新凝聚族人共識，再度爭取登錄歷史建築意願，向高雄市文化局提報，並於今天完成現勘，將進行文化資產評估。

莊家後人、鳳山社區大學講師莊世杰說，過去莊家古厝在高雄縣市合併前，曾有歷史建築身分，但因家族意見不一，導致身分被撤銷，導致建物30多年須由各自所有權人，自行負擔修繕責任，並非一般民間家族所能負擔。

加上近年天候、白蟻等問題導致古厝梁柱損壞，其中左護龍過水廊及其中一間廂房已經嚴重崩落毀損，因此莊世杰認為文資保存刻不容緩，花了一年多的時間向30多名族人討論，爭取重新登錄歷史建築的意願，並向市府文化局提報盼能加速重新登錄歷史建築的腳步。

莊世杰說，莊家古厝是大樹區百年文化史的見證指標，除保有清朝、日治時期的建築工法，古厝內有台灣知名彩繪匠師陳玉峰書卷、彩繪泥塑及名師落款，盼未來能持續屹立在地方，成為台灣重要的文史公共財。

文化局指出，大樹區姑婆寮莊家古厝，過去相關單位及文史團體都有關注，並鼓勵建物所有人提報，加上去年因風災導致建物出現毀損，月前豪雨崩坍面積有擴大，因此經莊家族人整合相關所有權人意見後提報，並在今天邀請3名文資委員到場先期現勘了解建築價值。

文化局表示，提報後依照文資法程序，今天已組成專案小組辦理現勘進行文化資產評估，後續將送文化資產審議會審議是否登錄歷史建築。

高雄市大樹區姑婆寮莊家古厝擁有百年歷史。記者陳弘逸／攝影
高雄市大樹區姑婆寮莊家古厝擁有百年歷史。記者陳弘逸／攝影
大樹區擁有百年歷史的姑婆寮莊家古厝部分廂房嚴重崩落毀損。記者陳弘逸／攝影
大樹區擁有百年歷史的姑婆寮莊家古厝部分廂房嚴重崩落毀損。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府文化局今天組成專案小組辦理姑婆寮莊家古厝現勘進行文化資產評估。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府文化局今天組成專案小組辦理姑婆寮莊家古厝現勘進行文化資產評估。記者陳弘逸／攝影
高雄大樹區姑婆寮莊古厝內有台灣知名彩繪匠師陳玉峰書卷、彩繪泥塑及名師落款。記者陳弘逸／攝影
高雄大樹區姑婆寮莊古厝內有台灣知名彩繪匠師陳玉峰書卷、彩繪泥塑及名師落款。記者陳弘逸／攝影
大樹區擁有百年歷史的姑婆寮莊家古厝左護龍過水廊嚴重崩落毀損。記者陳弘逸／攝影
大樹區擁有百年歷史的姑婆寮莊家古厝左護龍過水廊嚴重崩落毀損。記者陳弘逸／攝影

歷史建築 文化局 文化資產

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