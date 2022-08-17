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五星飯店關懷屏南山中孩童 帶來美食、表演和行動書車

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
墾丁福華度假飯店為關懷在地偏鄉學童，今天攜手恆春基督教醫院到原民牡丹鄉，為山中孩子帶來美食、表演活動和行動圖書車。圖／墾丁福華提供
墾丁福華度假飯店為關懷在地偏鄉學童，今天攜手恆春基督教醫院到原民牡丹鄉，為山中孩子帶來美食、表演活動和行動圖書車。圖／墾丁福華提供

屏東墾丁是國內旅遊度假勝地，在滿滿觀光人潮背後，仍有經濟弱勢族群或獨老散布各角落；墾丁福華度假飯店24年前開幕時，總經理張積光宣示要做「厝邊好鄰居」，近3年受疫情衝擊業績下滑，仍連續23年關懷弱勢獨老不間斷外，為關懷在地偏鄉學童，今天攜手恆春基督教醫院到原民牡丹鄉，為山中孩子帶來美食、表演活動和行動圖書車。

張積光說，墾丁是國際觀光度假勝地，在繁華的背後，長期青壯人口流失，醫療和教育資源遠不如都會，在地除隱藏著高齡化衍生的獨居老人問題，還有偏遠山中部落孩童的教育問題，墾丁福華攜手恆春基督教醫院和牡丹鄉課輔班，前進牡丹鄉，提供不同資源，讓學童感受到來自社會愛的關懷，同時藉此機會鼓勵孩童培養閱讀習慣，把知識當成成長茁壯的養分。

他說，這次經費由財團法人福華文教基金會提供，基金會是由廖德修與許隆隆賢伉儷創立，長期關注各偏鄉地區的原住民學童的教育與學習資源；集團旗下飯店遍布全台，在各地開花結果並深入地方人文，福華文教基金會也藉此提供經費關懷在地偏鄉學童，回饋地方長期對飯店的照顧與協助。

他說，墾丁福華在恆春半島耕耘24年，心疼偏鄉學童辛苦的教育路，感謝基金會提供經費協助舉辦美食文化活動，關心恆春半島偏鄉學童，也要感謝恆春基督教醫院長黃健榮答應飯店邀約，提供醫院打造的行動書車開進牡丹鄉，將書本知識帶到學童面前，宣導閱讀的重要，飯店也請主廚設計富含半島特色的營養午餐，帶團康活動、DIY和表演，讓孩童感受滿滿愛的關懷。

墾丁福華度假飯店為關懷在地偏鄉學童，今天攜手恆春基督教醫院到原民牡丹鄉，為山中孩子帶來美食、表演活動和行動圖書車。圖／墾丁福華提供
墾丁福華度假飯店為關懷在地偏鄉學童，今天攜手恆春基督教醫院到原民牡丹鄉，為山中孩子帶來美食、表演活動和行動圖書車。圖／墾丁福華提供
墾丁福華度假飯店為關懷在地偏鄉學童，今天攜手恆春基督教醫院到原民牡丹鄉，為山中孩子帶來美食、表演活動和行動圖書車。圖／墾丁福華提供
墾丁福華度假飯店為關懷在地偏鄉學童，今天攜手恆春基督教醫院到原民牡丹鄉，為山中孩子帶來美食、表演活動和行動圖書車。圖／墾丁福華提供
墾丁福華度假飯店為關懷在地偏鄉學童，今天攜手恆春基督教醫院到原民牡丹鄉，為山中孩子帶來美食、表演活動和行動圖書車。圖／墾丁福華提供
墾丁福華度假飯店為關懷在地偏鄉學童，今天攜手恆春基督教醫院到原民牡丹鄉，為山中孩子帶來美食、表演活動和行動圖書車。圖／墾丁福華提供
墾丁福華度假飯店為關懷在地偏鄉學童，今天攜手恆春基督教醫院到原民牡丹鄉，為山中孩子帶來美食、表演活動和行動圖書車。圖／墾丁福華提供
墾丁福華度假飯店為關懷在地偏鄉學童，今天攜手恆春基督教醫院到原民牡丹鄉，為山中孩子帶來美食、表演活動和行動圖書車。圖／墾丁福華提供

偏鄉 墾丁 恆春

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