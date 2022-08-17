高雄市提升公托品質與數量 年底達到53處公托中心

高雄市長陳其邁今天訪視小港公托中心及育兒資源中心，與家長、幼兒一起製備餐點。他表示，接下來10月在小港國小、高松活動中心跟明義國中，陸續會再成立3處公托中心，提升公托的品質跟數量是施政重點。

高雄市已設立31家公托中心，市府預計在今年底達到53個公托中心，希望快速增加數量，今年在平價教保服務部分，包括公托跟準公托、公幼與準公幼可，以達到90%，減輕家長負擔。

小港公托中心收托多名幼兒，陳其邁與議長曾麗燕、家長們，與幼兒一起拌馬鈴薯泥、切水果、榨果汁，開心製備餐點。一對雙胞胎的家長說，小港公托的環境不錯，一下子要負擔兩個孩子的托育費當然是很大負擔，但家長最關心的還是安全與衛生。

陳其邁表示，以公托為例，市府8月配合中央的擴大育兒補貼，原來在公托的部分負擔家長是5000元，8月開始就降到3500元，中低收入戶則降到1500元左右。

陳其邁表示，除了公托品質與數量的提升外，市府也增加公托人員的薪資4600元，公托員生比原來是1比5，現在也降到1比4，過去1個老師要照顧5個，現在照顧4個。如此讓照顧的品質能夠更好，也增加準公托的久任獎金，調高公托人員薪資。