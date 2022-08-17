快訊

兒童MIS-C累計達百例 僅19人接種過新冠疫苗

艾成遺體送往板橋殯儀館 李明依陪王瞳抵警局做筆錄

林智堅「論文門」賴清德低調與鄭文燦力挺 牽動綠營2024角力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄市提升公托品質與數量 年底達到53處公托中心

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁訪視小港公托中心及育兒資源中心，與家長、幼兒一起製備餐點。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁訪視小港公托中心及育兒資源中心，與家長、幼兒一起製備餐點。記者徐如宜／攝影

高雄市長陳其邁今天訪視小港公托中心及育兒資源中心，與家長、幼兒一起製備餐點。他表示，接下來10月在小港國小、高松活動中心跟明義國中，陸續會再成立3處公托中心，提升公托的品質跟數量是施政重點。

高雄市已設立31家公托中心，市府預計在今年底達到53個公托中心，希望快速增加數量，今年在平價教保服務部分，包括公托跟準公托、公幼與準公幼可，以達到90%，減輕家長負擔。

小港公托中心收托多名幼兒，陳其邁與議長曾麗燕、家長們，與幼兒一起拌馬鈴薯泥、切水果、榨果汁，開心製備餐點。一對雙胞胎的家長說，小港公托的環境不錯，一下子要負擔兩個孩子的托育費當然是很大負擔，但家長最關心的還是安全與衛生。

陳其邁表示，以公托為例，市府8月配合中央的擴大育兒補貼，原來在公托的部分負擔家長是5000元，8月開始就降到3500元，中低收入戶則降到1500元左右。

陳其邁表示，除了公托品質與數量的提升外，市府也增加公托人員的薪資4600元，公托員生比原來是1比5，現在也降到1比4，過去1個老師要照顧5個，現在照顧4個。如此讓照顧的品質能夠更好，也增加準公托的久任獎金，調高公托人員薪資。

高雄市議員吳銘賜表示，現在物價高漲，養小孩是一大筆支出，導致生育率愈來愈低。年底前前鎮小港將有5間公托營運，未來高雄會有53間公托中心。公托一個小朋友的學費是9000塊，加上政府5500的補助，家長只要付3500，若是低收入戶再補助2000，幫爸媽減輕了很多負擔。

高雄市長陳其邁訪視小港公托中心及育兒資源中心，與家長、幼兒一起製備餐點。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁訪視小港公托中心及育兒資源中心，與家長、幼兒一起製備餐點。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁訪視小港公托中心及育兒資源中心。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁訪視小港公托中心及育兒資源中心。記者徐如宜／攝影

陳其邁 高雄市長 2022大選

延伸閱讀

槍手疑保外就醫者 陳其邁：已掌握對象盡速破案

高醫看診遭開槍奪命 柯志恩質疑高雄治安人民難安

男高醫候診間遭開兩槍搶救不治 警懷疑債務糾紛埋殺機

影／九合一選舉進入倒數100天！陳其邁好整以暇這麼說

相關新聞

高雄這幾區用戶快儲水！明起3萬多戶停水12小時

高雄岡山區因聖森路與岡燕路口1000毫米送水幹管漏水，台灣自來水公司第七區管理處今天公告將於明晚8時許停水共12小時，影...

不只有花火節！夜探石滬、潛水種珊瑚 夯玩菊島6大鮮體驗

夏天是澎湖小館產季，正適合來此品嚐尚青海鮮料理，跟著當地青年走入祕境夜探石滬、欣賞地景藝術、潛水種珊瑚，入住愛護海洋的旅店，加碼出海跳島一日遊，享受澎湖熱烈的夏日風情。

五星飯店關懷屏南山中孩童 帶來美食、表演和行動書車

屏東墾丁是國內旅遊度假勝地，在滿滿觀光人潮背後，仍有經濟弱勢族群或獨老散布各角落；墾丁福華度假飯店24年前開幕時，總經理...

高雄市提升公托品質與數量 年底達到53處公托中心

高雄市長陳其邁今天訪視小港公托中心及育兒資源中心，與家長、幼兒一起製備餐點。他表示，接下來10月在小港國小、高松活動中心...

奪國家環境教育獎4大獎 潘孟安頒屏東之光表揚

屏東縣參加環保署第8屆國家環境教育獎，晉級全國最高榮耀的林務局屏東林區管理處、瑪家鄉長榮百合國小、內埔鄉東片社區發展協會...

城中城區段徵收公告期滿 受理民眾領取補償

高雄市城中城暨七賢國中舊址區段徵收案，依法公告區段徵收計畫書30日，公告期滿後，近日已開始在鹽埕區公所、市府四維行政中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。