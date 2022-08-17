快訊

兒童MIS-C累計達百例 僅19人接種過新冠疫苗

艾成遺體送往板橋殯儀館 李明依陪王瞳抵警局做筆錄

林智堅「論文門」賴清德低調與鄭文燦力挺 牽動綠營2024角力

「阿福食物銀行」來了 澎湖弱勢族群有福

中央社／ 澎湖縣17日電

「阿福食物銀行」來了，20日起在馬公與湖西2鄉市設置3處食物銀行站，未來不排除在各市再設據點，以就近照顧區域弱勢家庭。

澎湖縣政府社會處表示，澎湖馬公食物銀行工作需要推動與協助，因人力有限與資源較缺乏，最近在澎湖農漁產業合作社主席洪疇雲的協助下，促成與高雄市慈善團體聯合總會「阿福食物銀行」的合作，進駐澎湖設站，每月常態性提供邊緣經濟弱勢家庭的食物扶助。

高雄市慈善團體聯合總會「阿福食物銀行」副理事長江慶隆與合德慈善會總幹事伍春雲等人，最近在縣府社會處副處長陳怡蓁等陪同下，分別訪視湖西鄉長吳政杰及馬公市長葉竹林和鎖港與朝陽2社區理事長，達成共識，初期在湖西林投公園入口服務處、馬公鎖港和朝陽社區活動中心等3處設置食物銀行，嘉惠離島的弱勢家庭，可直接就近領取民生物品等。

縣府社會處表示，阿福食物銀行在澎湖開設的3處據點，20日起揭牌運作，澎湖轄內的民眾、商家、企業等，也可以就近捐贈，19日將在澎湖身障服務中心舉辦志工訓練講習，以嘉惠澎湖弱勢族群。

澎湖縣 馬公 食物銀行

延伸閱讀

澎湖在地私房「日式」咖啡廳　每日限定手作甜點有滿滿幸福感

第一線面對中共軍演 軍友社慰勞海空軍與澎防部

馬公市長葉竹林參選澎湖縣長 爭設境外最低稅負中心

美5議員訪台 北京當局1天3譴責 解放軍首曝戰機俯瞰澎湖影片

相關新聞

高雄這幾區用戶快儲水！明起3萬多戶停水12小時

高雄岡山區因聖森路與岡燕路口1000毫米送水幹管漏水，台灣自來水公司第七區管理處今天公告將於明晚8時許停水共12小時，影...

恆春搶孤賽宜蘭客隊抗議不公 公所致歉並補發旗幟

「南恆春、北頭城」是中元搶孤民俗競技活動兩大盛事，頭城搶孤連3年停辦，甫落幕的屏東恆春中元搶孤（豎孤棚）比賽，發生作客的...

不只有花火節！夜探石滬、潛水種珊瑚 夯玩菊島6大鮮體驗

夏天是澎湖小館產季，正適合來此品嚐尚青海鮮料理，跟著當地青年走入祕境夜探石滬、欣賞地景藝術、潛水種珊瑚，入住愛護海洋的旅店，加碼出海跳島一日遊，享受澎湖熱烈的夏日風情。

高雄市提升公托品質與數量 年底達到53處公托中心

高雄市長陳其邁今天訪視小港公托中心及育兒資源中心，與家長、幼兒一起製備餐點。他表示，接下來10月在小港國小、高松活動中心...

奪國家環境教育獎4大獎 潘孟安頒屏東之光表揚

屏東縣參加環保署第8屆國家環境教育獎，晉級全國最高榮耀的林務局屏東林區管理處、瑪家鄉長榮百合國小、內埔鄉東片社區發展協會...

城中城區段徵收公告期滿 受理民眾領取補償

高雄市城中城暨七賢國中舊址區段徵收案，依法公告區段徵收計畫書30日，公告期滿後，近日已開始在鹽埕區公所、市府四維行政中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。