「阿福食物銀行」來了 澎湖弱勢族群有福
「阿福食物銀行」來了，20日起在馬公與湖西2鄉市設置3處食物銀行站，未來不排除在各市再設據點，以就近照顧區域弱勢家庭。
澎湖縣政府社會處表示，澎湖馬公食物銀行工作需要推動與協助，因人力有限與資源較缺乏，最近在澎湖農漁產業合作社主席洪疇雲的協助下，促成與高雄市慈善團體聯合總會「阿福食物銀行」的合作，進駐澎湖設站，每月常態性提供邊緣經濟弱勢家庭的食物扶助。
高雄市慈善團體聯合總會「阿福食物銀行」副理事長江慶隆與合德慈善會總幹事伍春雲等人，最近在縣府社會處副處長陳怡蓁等陪同下，分別訪視湖西鄉長吳政杰及馬公市長葉竹林和鎖港與朝陽2社區理事長，達成共識，初期在湖西林投公園入口服務處、馬公鎖港和朝陽社區活動中心等3處設置食物銀行，嘉惠離島的弱勢家庭，可直接就近領取民生物品等。
縣府社會處表示，阿福食物銀行在澎湖開設的3處據點，20日起揭牌運作，澎湖轄內的民眾、商家、企業等，也可以就近捐贈，19日將在澎湖身障服務中心舉辦志工訓練講習，以嘉惠澎湖弱勢族群。
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