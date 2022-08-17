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高雄這幾區用戶快儲水！明起3萬多戶停水12小時

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
台灣自來水公司第七區管理處今天公告將於明晚8時停水共12小時，影響範圍包括阿蓮、路竹、岡山區共3萬1028戶。圖／取自水公司官網
台灣自來水公司第七區管理處今天公告將於明晚8時停水共12小時，影響範圍包括阿蓮、路竹、岡山區共3萬1028戶。圖／取自水公司官網

高雄岡山區因聖森路與岡燕路口1000毫米送水幹管漏水，台灣自來水公司第七區管理處今天公告將於明晚8時許停水共12小時，影響範圍包括阿蓮、路竹、岡山區共3萬1028戶。

台水七區今天公告指出，岡山區岡燕路及聖森路交叉路口自來水1000毫米送水幹管漏水，需緊急停水辦理止漏修復，預計明天晚上8時許，到19日上午8時停水配合止漏施工，停水時間共計12小時。

這次停水範圍包括阿蓮區全區；路竹區竹圍里、下坑里、甲南里及甲北里；岡山區台上里、碧紅里、竹圍里、後紅里、嘉興里、華崗里、大莊里、嘉峰里、程香里、潭底里及和平里，共3萬1028戶。

台水七區提醒，阿蓮區因地勢較高且位處送水管線後端，復水所需時間較長，停水時間需延至19日下午2時才能恢復正常供水。另提醒，民眾應提前儲水，停水期間應關閉抽水機電源，慎防火警。

停水 岡山 漏水

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