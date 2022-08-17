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奪國家環境教育獎4大獎 潘孟安頒屏東之光表揚

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣參加環保署第8屆國家環境教育獎，林務局屏東林管處、瑪家鄉長榮百合國小、內埔鄉東片社區發展協會及恆春鎮恩瀛公司獲1特優、3優等，縣長潘孟安今天頒贈「屏東之光」獎盃。圖／屏東縣政府提供
屏東縣參加環保署第8屆國家環境教育獎，林務局屏東林管處、瑪家鄉長榮百合國小、內埔鄉東片社區發展協會及恆春鎮恩瀛公司獲1特優、3優等，縣長潘孟安今天頒贈「屏東之光」獎盃。圖／屏東縣政府提供

屏東縣參加環保署第8屆國家環境教育獎，晉級全國最高榮耀的林務局屏東林區管理處、瑪家鄉長榮百合國小、內埔鄉東片社區發展協會及恆春鎮恩瀛企業公司（台灣潛水），歷經三輪專家評選，屏東縣代表隊獲1面特優、3面優等獎座。

縣長潘孟安今天特別在主管會報頒贈「屏東之光」獎盃，感謝他們為環境教育的努力、付出和展現的軟實力。

縣府環保局長顏幸苑說，機關組特優的林務局屏東林區管理處」是南台灣最大的自然資源管理單位，整合學術界、社區及公私部門力量，導入專業人力並整合推廣環境教育資源，提供優質、多元的森林環境學習機會，充分展現推動環境教育行動力與擴散力。

學校組的長榮百合國小是位處深山的原鄉小學，以新舊部落當作學習腹地，兼具教育、文化與產業相互支援的教育園地，每年帶著高年級學生返回部落尋根，致力推動原民文化保存，學校強調建構自然和諧與永續發展為倫理，培訓專業小小解說員，傑出表現受肯定。

「從拍桌到拍肩，化干戈為玉帛」的內埔鄉東片社區發展協會是客家庄，當地養豬業興盛，社區從汙染檢舉抗爭角色，轉型成推動沼液沼渣肥分再利用推手，整合在地資源成立寶石村社會企業公司，發揮社會企業回饋推動社區環境教育，為社區永續發展之典範。

墾丁是熱門潛水地，恆春鎮恩瀛公司（台灣潛水）為亞洲第一家被認證的B型企業（對世界最好的公司）潛水教育中心，培訓超過400位具環境素養的潛水教練，分布世界各地，年輕人透過潛水教學過程散播環境教育種子，帶著遊客到海底撿拾垃圾和淨灘，發揮潛移默化功效，堪稱「付費撿垃圾也能讓人甘之如飴」的企業表率。

潘孟安說，屏東縣持續推動環境教育，感謝各單位善盡環境教育者的角色，充分展現公私部門軟實力，致力於人才培育並推動關注環境議題，共同提升全民環境素養，營造環境永續的學習氛圍。

屏東縣 潘孟安 社會企業

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