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屏東藝遊卡會員數破千 專屬音樂茶會等你來

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府文化處於2019年推出屏東藝遊卡，會員人數已突破千名，特於9月25日下午3時策劃「浪漫藝遊」卡友專屬音樂茶會。圖／屏東縣文化處提供
屏東縣政府文化處於2019年推出屏東藝遊卡，會員人數已突破千名，特於9月25日下午3時策劃「浪漫藝遊」卡友專屬音樂茶會。圖／屏東縣文化處提供

為培養藝術欣賞人口，屏東縣政府文化處於2019年推出屏東藝遊卡，年滿18歲國民或持有效護照的外籍人士，憑當年度屏東縣文化處表演節目有價票根滿1000元，或繳年費300元即可入會，會員人數已突破千名，為感謝會員對屏東藝文的支持，特別在9月25日下午3時策劃「浪漫藝遊」卡友專屬音樂茶會。

「浪漫藝遊」卡友專屬音樂茶會邀請小提琴演奏家許晉飴、黃奐瑋，中提琴演奏家王奕萱，大提琴演奏家朱亞涵、鋼琴演奏家許書豪及聲樂家郭錦慧，共同帶來俄羅斯知名作曲家尼可萊梅特涅及德國作曲家理查•史特勞斯的經典作品。

文化處說，除了美妙音樂，現場並提供高蘆法式餐廳的精緻下午茶，包含7種精緻的法式點心，並由Symphony coffee提供當日現煮咖啡及紅茶，邀約會員一起共度美好午後音樂時光。

文化處說，本次活動參加方式需購買「2022南國音樂節」屏東縣政府主辦的活動節目，2場以上不限張數及票價的會員，可優先登記，符合登記條件的會員即可參加，1名會員可攜伴1名，參加總人數限80名，依報名順序邀請，額滿為止。可上文化處官網或臉書屏東藝遊(https://reurl.cc/60L28M)查詢相關資訊。

屏東縣政府 俄羅斯 餐廳

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