台灣變被駭之島？議員憂高雄資安處理量能差北、桃一截

兩岸關係緊張，政府網站頻遭攻擊，民進黨高雄市議員陳致中說，高雄市政府資訊中心預算、員額比台北市政府資訊局、桃園市資訊科技局差一大截，資安處理能量不足。

陳致中憂心地說，台灣網站被駭事件頻傳，福爾摩沙之島一旦成為被駭之島，後遺症無窮，當務之急是提振公部門的資安處理量能。

陳致中比較高雄市資訊單位與台北市、桃園市預算差異，掛在高雄市政府研考會旗下的資訊中心員額44人，歲出預算1億9078萬。相較之下，桃園市政府資訊科技局有65人，預算約2億8949億；台北市政府資訊局員額有132人，預算8億1994萬元。

「中共資訊戰已全面入侵，要提高因應能量！」陳致中說，要防範中共資訊戰威脅，必須全面排除中國大陸製資安危害產品，各部門防駭系統也要全面升級，長遠來看，必須培訓各部門資安專業專責人才。

行政院數位發展部即將在8月27日掛牌，陳致中問高雄市研考會主委蔡宛芬，關於資安單位能量如何透過組織升格、調高人員及預算來因應，蔡回應，地方政府如何與數位發展部對接是重要一環，能否提升為資訊局牽動到一級單位組改，會審慎研議。