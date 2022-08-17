聽新聞
test
0:00 / 0:00
里長事務費調升！鄰長福利與權益誰來顧 高雄議員齊發聲
全國村里長事務補助費從現行每月4萬5千元，確定調升至5萬元，今年12月25日施行。今天在高雄市議會民政部門質詢，多位議員為鄰長發聲，認為里長權益被照顧，也不能忽略鄰長，團體意外保險、鄰長工作協助費都有檢討空間。
民進黨市議員陳致中說，里鄰長是市政第一線人員，應給予足夠的醫療防護和福利保障，台北市有鄰長意外險保障，每人每年保費600元，高雄市鄰長沒有團體傷害保險，鄰長協助執行公務，保障仍有不足。
陳致中說，高雄市38個行政區共1萬7342鄰，以每位鄰長每年保費600元計算，一年經費不到1千萬就能辦到，「沒道理台北市能，高雄市不能」。
民政局長閻青智表示，關於鄰長的團體意外險，市府會再進一步研議，他也支持給鄰長更多保障。
鄰長目前每月有2000元工作協助費，民進黨市議員何權峰說，里長事務費有上升，鄰長福利也應該增加，希望市府仔細思考這件事。閻青智回應，高雄市鄰長工作協助費和其他五都一致，若要調高，必須考量市府財政等條件，目前鄰長文康活動費已從補助3000元調高到補助3200元，會持續重視鄰長福利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言