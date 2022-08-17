里長事務費調升！鄰長福利與權益誰來顧 高雄議員齊發聲

全國村里長事務補助費從現行每月4萬5千元，確定調升至5萬元，今年12月25日施行。今天在高雄市議會民政部門質詢，多位議員為鄰長發聲，認為里長權益被照顧，也不能忽略鄰長，團體意外保險、鄰長工作協助費都有檢討空間。

民進黨市議員陳致中說，里鄰長是市政第一線人員，應給予足夠的醫療防護和福利保障，台北市有鄰長意外險保障，每人每年保費600元，高雄市鄰長沒有團體傷害保險，鄰長協助執行公務，保障仍有不足。

陳致中說，高雄市38個行政區共1萬7342鄰，以每位鄰長每年保費600元計算，一年經費不到1千萬就能辦到，「沒道理台北市能，高雄市不能」。

民政局長閻青智表示，關於鄰長的團體意外險，市府會再進一步研議，他也支持給鄰長更多保障。