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國旅升溫旅館喊缺工 勞工局開職訓推中高齡職務再設計

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
國旅升溫旅館業缺工，高市訓練就業中心楊茹憶（右）拜訪旅舘業同業公會提解方。圖／高雄市勞工局提供
國旅升溫旅館業缺工，高市訓練就業中心楊茹憶（右）拜訪旅舘業同業公會提解方。圖／高雄市勞工局提供

國內旅遊持續升溫，加上政府國旅補助施行，觀光旅遊業恢復生機。高雄市旅舘商業同業公會指出旅館業出現缺工，房務工短缺，櫃檯接待人員也不足。高雄市勞工局訓練就中心拜訪公會，將推動納入職訓及協助職務再設計。

高雄市旅舘公會周文彬理事長及同為旅館經營業者的理監事表示，4、5年前旅館業就出現人力斷層，疫情影響下，更凸顯缺工問題。除房務工短缺，櫃台接待人員也不足，而現有的房務工平均年齡以45至50歲中高齡為主，希望政府可以開設相關職業訓練課程，遴選合宜受訓者，公會也會傾全力協助，讓學員結訓後可立即上工。

訓練就業中心楊茹憶主任指出，近三年受新冠肺炎影響，許多產業人力供需隨之起伏而有波動，製造業大量缺工，加上外送平台等新興服務業磁吸，各產業頻喊缺工，訓就中心將規畫辦理旅館業相關職業訓練。

她並鼓勵企業雇主提升勞動條件，增強求職者投入旅館業誘因。面對人口老化問題，企業應多給予中高齡者工作機會，透過「工作分享」制度，活化人力運用；也可以運用「職務再設計」，申請中高齡者就業輔具。

楊茹憶說，因應疫情，政府推出「安穩僱用計畫」，求才廠商和求職者符合資格條件，可領取最長4個月的僱用獎助和就業獎勵，歡迎洽詢就業服務站了解計畫內容。企業如有意願辦理職業訓練，可善用「推動事業單位辦理職前培訓計畫」，透過訓用合一獲得符合經營所需的人才。

為協助求才廠商和求職者順利媒合上工，高雄市勞工局訓練就業中心所屬6個就業服務站，提供各項就業服務，並設置「銀髮人才服務據點」，協助55歲以上求職者與企業媒合，歡迎求才廠商及求職民眾善用就業服務站資源。

勞工局舉辦大型徵才活動協助勞資雙方。圖／高雄市勞工局提供
勞工局舉辦大型徵才活動協助勞資雙方。圖／高雄市勞工局提供
國旅升溫旅館業缺工，高市訓練就業中心楊茹憶（右）拜訪旅舘業同業公會提解方。圖／高雄市勞工局提供
國旅升溫旅館業缺工，高市訓練就業中心楊茹憶（右）拜訪旅舘業同業公會提解方。圖／高雄市勞工局提供

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