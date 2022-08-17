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恆春搶孤賽宜蘭客隊抗議不公 公所致歉並補發旗幟

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
恆春中元豎孤棚比賽衛冕的宜蘭杏輝隊（第2柱），攻旗手登頂取下旗幟後，裁判才宣布違規，公所賽後檢討認定是裁判組疏失。圖／恆春鎮公所提供
恆春中元豎孤棚比賽衛冕的宜蘭杏輝隊（第2柱），攻旗手登頂取下旗幟後，裁判才宣布違規，公所賽後檢討認定是裁判組疏失。圖／恆春鎮公所提供

「南恆春、北頭城」是中元搶孤民俗競技活動兩大盛事，頭城搶孤連3年停辦，甫落幕的屏東恆春中元搶孤（豎孤棚）比賽，發生作客的宜蘭杏輝隊賽後向鎮長陳文弘遞交抗議書的尷尬場面，陳昨天在檢討會上以裁判組疏失向客隊致歉並將補發旗幟。

恆春中元豎孤棚競技比賽分兩階段，每隊8人，第一階段以疊羅漢方式刮除下半段棚柱上的牛油，第二階段由攻旗手隻身攀柱登頂；今年發生爭議的是宜蘭杏輝隊攻旗手，在最後攀頂時不慎滑落，身體由安全繩索保護懸在半空，他重新攀爬成功攻旗，取得第5名的旗幟並完成民俗儀式，下到地面時，裁判卻告知未按規定自地面重新攻旗，名次收消。

宜蘭杏輝隊說，比賽過程如出現違規，非失格，裁判應立即請選手重新攻旗，但裁判無任何引導指揮，攻旗手既已攻頂成功，裁判也未制止，讓攻旗手依規定敲鑼，取得第5名旗幟；等完成比賽後，裁判才宣布失格沒收旗幟，並表示如有異議可向大會裁判審理大會提出抗議，但找不到專責受理單位，最後在工作人員給的申訴表單寫下抗議事由，只能交給鎮長，此作法實非運動賽事應有的作為。

鎮公所昨天召開賽後檢討會，裁判長說明宜蘭杏輝隊攻旗手攀頂時滑落半空中，有裁判告知要從地面重新攻旗，但現場太吵嘈，攻旗手抱柱再攀，頂樓裁判也未立即阻止敲鑼和取旗，事後取消名次引發抗議，是裁判組的疏失；鎮長陳文弘除致歉外並表示將補發旗幟，為讓未來的比賽更公平、更具可看性，公所將成立專責工作小組，與恆春搶孤文化協會合力辦好賽事。

「比賽制度化、確保公平，是必然要走的一條路！」恆春在地老牌攻旗手彭威華說，經多年發展，恆春豎孤棚競技比賽漸趨成熟，賽制規則雖力求公平，但常有意想不到的爭議事件發生，今年亦然，為活動蒙上陰影，主要是主辦單位經常更換，他將比照宜蘭頭城成立恆春搶孤文化協會，官民齊力將比賽制度化，讓賽事更刺激精采；東門廣場賽場拆遷後，建議保留一塊教育和推廣用的豎孤棚體驗區。

宜蘭杏輝隊是今年恆春中元豎孤棚比賽的衛冕隊，攻旗手登頂取下旗幟後，裁判才宣布違規沒收，鎮公所在賽後檢討認定是裁判組疏失，除致歉外並將補發旗幟。記者潘欣中／攝影
宜蘭杏輝隊是今年恆春中元豎孤棚比賽的衛冕隊，攻旗手登頂取下旗幟後，裁判才宣布違規沒收，鎮公所在賽後檢討認定是裁判組疏失，除致歉外並將補發旗幟。記者潘欣中／攝影

裁判 恆春 搶孤

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