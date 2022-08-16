不良示範！民眾投訴政府帶頭違法 這樣吹小心挨罰

屏東縣政府環保局宣導禁用吹葉機清掃，避免製造揚塵、噪音，但有民眾投訴，看到清潔工人在縣府行政大樓周邊使用吹葉機，不僅噪音惱人，揚塵四起更讓人受不了，帶頭違法的是公家機關。環保局長顏幸苑強調，查證屬實一定依法處理。

黃姓民眾表示，政府三申五令宣導禁用吹葉機，但日前看到縣府行政大樓周邊仍有環境維護人員使用，聲音大到受不了，官方帶頭濫用真是不良示範。一位清潔工人說，不知道不可以使用，「用吹葉機受害的是自己，煙塵瀰漫，但用機器集中效果好，很為難」。

顏幸苑表示，環保署規定，只要發布空品不良預報即不得再使用吹葉機，以免製造揚塵讓空品更惡化，若未發布空品不良預報仍建議勿使用，因為吹葉機易引發揚塵，一旦有民眾檢舉查證屬實，可依空氣污染防制法第32條第1項第3款，處1200元以上10萬元以下罰鍰。