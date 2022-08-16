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高雄傍晚大雷雨 人孔蓋疑無法承受水壓位移10公分

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
受豪雨影響，高雄市楠梓區德民與藍昌路口一處人孔蓋疑無法承受水壓致移位10公分。記者陳弘逸／翻攝
受豪雨影響，高雄市楠梓區德民與藍昌路口一處人孔蓋疑無法承受水壓致移位10公分。記者陳弘逸／翻攝

中央氣象局今天下午發布豪雨特報，因雨勢又急又猛，楠梓區部分路段一度傳出積淹水，但流水退去後，有民眾報案稱，德民與藍昌路口一處人孔蓋疑無法承受水壓，位移10公分；為防事故發生，警獲報到場示警，並通知相關單位協處。

今天傍晚楠梓區下起大雷雨，下午6時36分許， 楠梓分局加昌派出所，接獲民眾報案稱，德民與藍昌路口一處人孔蓋疑無法承受水壓致移位10公分，警獲報後立刻到場警戒。

警方提醒，豪雨淹水時要儘速找地方躲避，人孔蓋在移位或噴出之前，會發出像是空氣被抽走的聲音，如發現人孔蓋搖晃，務必立刻離開，不可在現場逗留圍觀，易生危險。

中央氣象局今天下午發布豪雨特報，晚上6時42分楠梓區時雨量達63.5毫米，目前雨勢已經趨緩。

受豪雨影響，高雄市楠梓區德民與藍昌路口一處人孔蓋疑無法承受水壓致移位10公分。記者陳弘逸／翻攝
受豪雨影響，高雄市楠梓區德民與藍昌路口一處人孔蓋疑無法承受水壓致移位10公分。記者陳弘逸／翻攝
受豪雨影響，高雄市楠梓區德民與藍昌路口一處人孔蓋疑無法承受水壓致移位10公分。記者陳弘逸／翻攝
受豪雨影響，高雄市楠梓區德民與藍昌路口一處人孔蓋疑無法承受水壓致移位10公分。記者陳弘逸／翻攝

豪雨 氣象局 淹水

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