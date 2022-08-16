聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄傍晚大雷雨 人孔蓋疑無法承受水壓位移10公分
中央氣象局今天下午發布豪雨特報，因雨勢又急又猛，楠梓區部分路段一度傳出積淹水，但流水退去後，有民眾報案稱，德民與藍昌路口一處人孔蓋疑無法承受水壓，位移10公分；為防事故發生，警獲報到場示警，並通知相關單位協處。
今天傍晚楠梓區下起大雷雨，下午6時36分許， 楠梓分局加昌派出所，接獲民眾報案稱，德民與藍昌路口一處人孔蓋疑無法承受水壓致移位10公分，警獲報後立刻到場警戒。
警方提醒，豪雨淹水時要儘速找地方躲避，人孔蓋在移位或噴出之前，會發出像是空氣被抽走的聲音，如發現人孔蓋搖晃，務必立刻離開，不可在現場逗留圍觀，易生危險。
中央氣象局今天下午發布豪雨特報，晚上6時42分楠梓區時雨量達63.5毫米，目前雨勢已經趨緩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言