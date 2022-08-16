金門星光節無人機燈光秀中秋節來報到 要給你好看

無人機是近年很夯的表演，去年金門星光節初試啼聲一炮而紅的無人機燈光秀活動，將於中秋連假在西洪營區星光節展場附近的太湖畔盛大登場，金門縣府表示，今年展演架次高達600架，將以3D圖形變化更細緻閃耀，場面更壯觀震撼，超有看頭。

金門縣觀光處表示，無人機燈光秀展演日期為中秋連假9月8日、9日、10日與16日、17日、23日、24日、30日，每天晚上9時。展演主題分為「星際迷航」及「金門城市榮譽感」，也是金門星光節的另一重頭戲，不容錯過。觀賞攻略建議，19:30先到星光節會場展開與恐龍的奇幻探險，後再至太湖湖畔悠遊漫步，仰望星空，觀賞精彩的無人機燈光秀，歡度一個驚艷又浪漫的夜晚。

金門縣政府觀光處長丁健剛表示，本次執行演出的技術團隊是由即將操刀今年「國慶日」無人機展演的台灣希望創新擔綱，展演規格為國家級，透過夜空中最耀眼的點點繁星，傳達出金門獨有特色及觀光魅力壯麗圖騰，另由SONY集團旗下音樂製作團隊創作專屬配樂，帶給大家高水準的聽覺與視覺饗宴。