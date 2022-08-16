金門搶先推「獺金杯」循環杯 民眾可免費租借還享折扣

台灣是手搖飲的發源國，國人每年使用約40億個一次性飲料杯，約製造4萬8千噸垃圾，為減少廢棄物產生量，環保署推廣「減少使用一次用飲料杯」及「淨零綠生活綠色消費」新思維，金門縣今辦理「獺金杯」啟用儀式，民眾只要上網登錄，就可以免費租借循環杯，完成借還杯1次即贈送500綠點。

縣府今天在全家便利超商成功店舉辦「獺金杯」啟用儀式，由副縣長李增財主持，包括環保局長楊建立、環保局副局長楊忠盛與12家參與的業者都到場共襄盛舉。

李增財表示，金門近年來在政府大力推動，民眾積極配合下，垃圾分類資源回收成效顯著，今年將加強推動源頭減量行動，特推出循環減量3部曲，第1部自備飲料杯加碼送綠點，第2部建構獺金杯借用服務系統，於8/16啟用，第3部限用塑膠一次性飲料杯，希望藉由這3部曲行動，達到有效的資源循環使用，精進金門垃圾減量作為。

楊建立也說，「金門循環杯」是結合生態保育及循環利用概念，以金門特色物種-歐亞水獺為發想，取名「獺(ㄊㄚˋ)金杯」，諧音「踏」，意喻歡迎遊客踏足金門於旅遊時使用，可以買飲料也可到各奉茶點盛裝飲用水，金門在地鄉親沒有帶自備杯時也可使用，希望透過自備及循環杯的使用，達到垃圾減量目的。

今日活動也特別感謝地區業者積極加入，使計畫得以順利推行，李增財也代表縣長楊鎮浯頒贈感謝狀，感謝他們善盡企業社會責任，做為領頭羊引領地區環保風潮，參與的業者有大金門12間全家便利商店、隨憶、小島商號、永貞新村-金門金城店、85度C-山外店及IN99精品旅館。

據了解，獺金杯的物流配送及清洗消毒部分，是與金門在地晨光社會福利基金會附設妙妙屋庇護工場合作，由縣環保局提供專業的清洗消毒設備，由庇護工場人員進行杯杯清洗消毒及烘乾，並負責物流配送及回收，每月定期辦理食品安全抽驗，讓民眾安心使用，如此不僅做環保，且結合公益照護社福團體。