議員揭高雄公僕返鄉存在「年齡淺規則」要求打破

在外擔任公職的高雄子弟要返鄉工作不容易，高雄市議員郭建盟直指，因市府須編列退休預算，為免加重財政負擔，高雄長期存在「不歡迎年逾45歲公務員回鄉」的淺規則，最近2年半527人返高，46歲至60歲年齡層僅占8％，市府應破除。高市府人事處否認這項淺規則，強調從未以年齡區別。

高市議會今天進行民政部門質詢，民進黨議員郭建盟指出，高雄存在公務員調職年齡限制的潛規則，從109年至111年6月，近30 個月共有 527 名公務員請調至高市府任職，其中 20至45歲484人占 92％，46至60 歲僅43人約占 8％，比例懸殊。此外，若年紀將超過45歲者申請調回高雄，會被排除在通知面試名單內，若單位任用還要述明理由，並向人事處及市長室報告。

郭建盟表示，高雄長年不歡迎45歲以上公務員調回市府，卻沒人願意承認，其實只要在網路搜尋高雄、公務員、調職等關鍵字，就可看到公僕鄉民們對潛規則限制的討論，他個人在選民服務時也常遇到，「很多事情是大家都知道，只有政府不知道」。

郭建盟也說，84年以前的年資要由最後機關給付，過去財政問題無法負荷才產生這樣的淺規則，適用退撫舊制公務員的人數與年資不斷遞減，退休金預算對地方政府的財政壓力已大幅降低，此刻該破除公務人員任用年齡潛規則，應打破僵固限制、破除限制。