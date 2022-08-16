高市工地災害 藍黨團提供法律協助並要工務局長下台

高市議會國民黨團今午針對前金區建築工地引發的崩塌問題召開記者會，要求工務局長楊欽富下台負責、市長陳其邁不該包庇護短。陳其邁未直接回應，但他說，市府今日邀集四大工會召開專業會議，專業問題交由專業的專家共同決定。

國民黨團在市議會指出，工務局長楊欽富在都發及工務局長任內先後發生城中城大火及自強一路建案塌坍事件，後者是楊擔任原始設計人，3月初次塌坍輕罰9萬後復工，此次發先生更嚴重塌坍，黨團正式決議，要求楊欽富下台。黨團總召童燕珍也說，市府要國民黨提供受災戶法律協助，會幫助所有受災戶爭取補償權益。

今早議員黃紹庭與陳若翠再度赴工地勘災。黃紹庭指出，整個三棟傾斜的民宅，已經達到19分之一的傾斜度，隨時可能會倒下來，現用巨大怪手頂住及支撐，呼籲高雄市政府要盡快處理，若達危樓要盡快拆除，避免造成三度傷害。

陳若翠說，公安事件不斷，這個工地3月已經發生了第一次塌坍，建築工會、結構工會及土木工會去做過巡查，為何第二次還是塌坍，這些監督管理的SOP為何？有無人謀不臧之處。