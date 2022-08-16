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軍事據點選美先暖身 2022金門老兵召集令即將登場

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
每年的老兵召集令都吸引相當多的老兵組團來參與，盛況可期。圖／縣府提供
每年的老兵召集令都吸引相當多的老兵組團來參與，盛況可期。圖／縣府提供

2022金門老兵召集令即將於10月15日至12月15日登場，近日安排「軍事據點選美」活動先暖身，目前在老兵活動官網進行網路票選，有許多老兵耳熟能詳或知名網紅景點，在候選之列，歡迎你上網票選，就有機會拿到金門旅遊加菜金。

今年老兵召集令共有7個系列活動，分別為軍事據點選美、完成九宮任務獲好禮、支援烈嶼師動員令、親友津津樂道、就是邀再來、金門民防自衛隊迎賓閱兵演出、金門大橋行軍，主要活動期間是10月15日至12月15日。

由「據點選美活動」先暖身，此次軍事據點選美對象及辦法，經過討論，決定在108年推出的海防據點基礎上，擇選30個據點，這些候選據點均為大家熟知、各具特色和故事的高人氣景點，更是隸屬不同部隊的老兵曾經生死與共的駐地，愛屋及烏，各老兵社團輸人不輸陣，票選激烈可期。

30個據點包括：金東的五龍山成功堡、天摩山、寒舍花、獅山砲陣地、峰上三哨、海天堡、高洞（天坑、凱旋坑道）、漁村小艇坑道、天空之城、中興堡。金西的嚨口堡海灘、安東一營區、北山播音牆、古寧頭戰史館、湖下一營區、慈堤三角堡、同安渡頭、銅牆山、翟山坑道、建功嶼。烈嶼的南山頭四營區、沙溪堡、L18據點、紅土溝三營區、后宅旅、將軍堡、勇士堡、鐵漢堡、后麟步槍模擬射擊館、湖井頭戰史館。

這項活動於金門老兵召集令官網「據點選美投票區」進行投票，票選時間自8月15日至9月15日24時止。投票辦法為每人一個帳號，每日可投一次，每次可投5個據點。共有150份獎項，每一獎項為新臺幣1,000元現金旅遊加菜金。由各據點依得票數高低分配數量，排名1至5名每個據點得10個獎項，6至10名每個據點有8個獎項，11至30名各據點得3個獎項，每人最多可得一個獎項。9月20日上午10時辦理抽獎。

觀光處提醒，獎項限於2022老兵召集令活動期間10月15日至12月15日使用，得獎人需持此期間在金門旅遊消費的1000元收據(如機票、住宿、租車、餐飲、特產品等)，據以領獎，領獎處在尚義機場金門形象館老兵召集令活動櫃檯。各項活動內容，請上金門老兵召集令官網(網址：https://kinmen.travel/veteran)查詢。

2022金門老兵召集令昨日安排「軍事據點選美」活動先暖身，有許多老兵耳熟能詳或知名網紅景點，在候選之列，歡迎你上網票選，就有機會拿到金門旅遊加菜金。圖／縣府提供
2022金門老兵召集令昨日安排「軍事據點選美」活動先暖身，有許多老兵耳熟能詳或知名網紅景點，在候選之列，歡迎你上網票選，就有機會拿到金門旅遊加菜金。圖／縣府提供
金門縣府舉辦「軍事據點選美」活動，邀老兵票選心中最美的據點，圖為海天堡。圖／縣府提供
金門縣府舉辦「軍事據點選美」活動，邀老兵票選心中最美的據點，圖為海天堡。圖／縣府提供

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