在地傳產＋青創力激盪全新價值 陳其邁：這是IP的力量

曾為東京奧運設計戰袍，6次進軍紐約時裝周的新銳設計師周裕穎，近期攜手光陽機車工業推出以機車皮椅下腳料回收再製的時尚帽飾，讓傳統機車品牌再添亮點，這款設計新品今天在高雄駁二特區8號倉庫舉行聯名發布會，讓傳統企業激盪出全新火花。

今早在駁二8號倉庫聯名發布會中，除周裕穎與光陽機車工業合作的新品外，知名樂團「滅火器」也與高雄百年糕餅店及壁畫藝術家紀人豪聯合推出「台灣設計展」限定的搖滾漢餅；另有著名N次貼廠商聚合國際，結合新銳平面設計TAKO BOOM開發的寵物披風等用品，讓人眼睛發亮。

高市青年局表示，這次聯名發布會主要為將在高雄舉行「台灣設計展」預作暖場，三個深耕高雄的企業，搭配三個新創品牌與青年設計師，透過聯名合作，激盪全新火花。也藉創意設計，跨域結合不同領域的品牌，創造更多體驗與跳脫品牌的想像。

設計師周裕穎表示，他曾6次在紐約時裝周發表作品，近5年則在台北時裝周，一路走來發現「愈在地、愈國際」，他也希望把這樣的精神帶回高雄，這次因緣際會光陽機車合作，呼應聯合國2050減碳目標，他使用機車皮椅切割旁邊的邊腳料打洞讓它透氣，再做成帽子。光陽機車已進軍電動車市場，朝永續環保產業進，周邊的配件也希望朝此方向發展，未來大家騎電動車在高雄大街小巷跑時，既環保又時尚。

市長陳其邁說，傳統高雄品牌加上台灣IP新創力，兩相結合可產生微妙的化學變化，超乎想像。像舊振南是在地品牌加上滅火品樂團，新舊的結合，讓產品激發新意象，走向創新。過去大家認為摩托車很台，但周裕穎加上光陽，賦予全新生命，讓很多不可能，變成可能。