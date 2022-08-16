快訊

揪友赴柬埔寨…原住民訊息暗示「你不要來」 出國兩個月剩一罈骨灰

非辭職！陳明通婉拒到國發所上課 台大證實：不再應聘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在地傳產＋青創力激盪全新價值 陳其邁：這是IP的力量

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
永續設計師周裕穎（左）與光陽機車工業合作，利用皮椅下腳料製造出獨一無二的皮帽，環保又時尚，圖中為市長陳其邁。記者王昭月／攝影
永續設計師周裕穎（左）與光陽機車工業合作，利用皮椅下腳料製造出獨一無二的皮帽，環保又時尚，圖中為市長陳其邁。記者王昭月／攝影

曾為東京奧運設計戰袍，6次進軍紐約時裝周的新銳設計師周裕穎，近期攜手光陽機車工業推出以機車皮椅下腳料回收再製的時尚帽飾，讓傳統機車品牌再添亮點，這款設計新品今天在高雄駁二特區8號倉庫舉行聯名發布會，讓傳統企業激盪出全新火花。

今早在駁二8號倉庫聯名發布會中，除周裕穎與光陽機車工業合作的新品外，知名樂團「滅火器」也與高雄百年糕餅店及壁畫藝術家紀人豪聯合推出「台灣設計展」限定的搖滾漢餅；另有著名N次貼廠商聚合國際，結合新銳平面設計TAKO BOOM開發的寵物披風等用品，讓人眼睛發亮。

高市青年局表示，這次聯名發布會主要為將在高雄舉行「台灣設計展」預作暖場，三個深耕高雄的企業，搭配三個新創品牌與青年設計師，透過聯名合作，激盪全新火花。也藉創意設計，跨域結合不同領域的品牌，創造更多體驗與跳脫品牌的想像。

設計師周裕穎表示，他曾6次在紐約時裝周發表作品，近5年則在台北時裝周，一路走來發現「愈在地、愈國際」，他也希望把這樣的精神帶回高雄，這次因緣際會光陽機車合作，呼應聯合國2050減碳目標，他使用機車皮椅切割旁邊的邊腳料打洞讓它透氣，再做成帽子。光陽機車已進軍電動車市場，朝永續環保產業進，周邊的配件也希望朝此方向發展，未來大家騎電動車在高雄大街小巷跑時，既環保又時尚。

市長陳其邁說，傳統高雄品牌加上台灣IP新創力，兩相結合可產生微妙的化學變化，超乎想像。像舊振南是在地品牌加上滅火品樂團，新舊的結合，讓產品激發新意象，走向創新。過去大家認為摩托車很台，但周裕穎加上光陽，賦予全新生命，讓很多不可能，變成可能。

他指高市府近年大力扶持青年文創，注入台灣IP新元素，不只文創產品，甚至農業、糕餅業、服務業、製造業，都提升品牌價值，創造另一個產業，這就是台灣IP的力量，未來市府也會從青創基金，經發局的相關基金，持續支持年輕人，實現夢想。

百年餅店舊振南與滅火器樂團合作 ，在台灣設計展期間推出限定的「搖滾漢餅」。記者王昭月／攝影
百年餅店舊振南與滅火器樂團合作 ，在台灣設計展期間推出限定的「搖滾漢餅」。記者王昭月／攝影
聚合國際，結合新銳平面設計TAKO BOOM開發的寵物披風等用品。記者王昭月／攝影
聚合國際，結合新銳平面設計TAKO BOOM開發的寵物披風等用品。記者王昭月／攝影

品牌 青年 陳其邁

延伸閱讀

影／與受助學生相見歡 陳其邁再高歌招牌曲「紅豆」

影／高雄自強路7屋歪斜案 陳其邁下令將建商移送法辦

柯志恩批高市府遇事急跳反駁 陳其邁：柯多走多看多了解

防疫三點檔一定有他！忙到年夜飯沒回家 獲模範公務員

相關新聞

高市工地災害 藍黨團提供法律協助並要工務局長下台

高市議會國民黨團今午針對前金區建築工地引發的崩塌問題召開記者會，要求工務局長楊欽富下台負責、市長陳其邁不該包庇護短。陳其...

軍事據點選美先暖身 2022金門老兵召集令即將登場

2022金門老兵召集令即將於10月15日至12月15日登場，近日安排「軍事據點選美」活動先暖身，目前在老兵活動官網進行網...

不只有花火節！夜探石滬、潛水種珊瑚 夯玩菊島6大鮮體驗

夏天是澎湖小館產季，正適合來此品嚐尚青海鮮料理，跟著當地青年走入祕境夜探石滬、欣賞地景藝術、潛水種珊瑚，入住愛護海洋的旅店，加碼出海跳島一日遊，享受澎湖熱烈的夏日風情。

議員揭高雄公僕返鄉存在「年齡淺規則」要求打破

在外擔任公職的高雄子弟要返鄉工作不容易，高雄市議員郭建盟直指，因市府須編列退休預算，為免加重財政負擔，高雄長期存在「不歡...

在地傳產＋青創力激盪全新價值 陳其邁：這是IP的力量

曾為東京奧運設計戰袍，6次進軍紐約時裝周的新銳設計師周裕穎，近期攜手光陽機車工業推出以機車皮椅下腳料回收再製的時尚帽飾，...

高雄工地施工致鄰房變危樓 柯志恩慰問住戶

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午到高雄市前金區自強一路，慰問因建築工地施工導致樓房成危樓的住戶，她希望高雄市長陳其邁當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。