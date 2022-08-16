高雄市府「便民一路通」不方便 議員促改善

高雄市府整合各局處業務推出「便民一路通」資訊平台，戶籍謄本、房屋稅、孕婦停車證等項目可線上申請，民眾毋須出門。議員黃捷指出，警察局與社會局無法連結，教育局可連結，業務卻無法線上辦理，一點也不方便。市府資訊中心表示，若發現有錯會馬上處理。

高雄市府整合民眾申請服務資源平台，今年2月起「便民一路通」資訊平台，推動一站式服務，民眾省去搜尋申辦資料的時間，不少項目可線上申辦，無須臨櫃辦理。

議員黃捷今日在民政部門質詢指出，「便民一路通」資訊平台推出後，民眾認為民政局、交通局對接很好，值得肯定，但教育局雖然提供連結窗口，但很多業務還是必須臨櫃辦理，一點都不方便。

此外，警察局與社會局連結失效，完全無法連結至「便民一路通」資訊平台；橫向聯繫要加強，應加速整合至線上系統。