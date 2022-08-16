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高雄建築工地造成鄰房樓房傾斜 住戶回家收拾貴重物品

聯合報／ 記者林保光／即時報導
高雄市前金區自強一路樓房因旁邊建築工地施工，致樓房傾斜，住戶今天上午回家收拾重要物品。記者林保光／攝影
高雄市前金區自強一路樓房因旁邊建築工地施工，致樓房傾斜，住戶今天上午回家收拾重要物品。記者林保光／攝影

高雄市前金區自強一路建築工地施工造成路面坍塌，造成周邊7棟透天樓房傾斜被列危樓，今天上午市府安排住戶返家收拾貴重物品，住戶進屋前還得拍照存證。

由於傾斜的樓房民宅，安全堪虞，可能有隨時倒塌的危險，對於危樓處理方式，一般經住戶同意後，7天內便可能開始拆除，但高雄市工務局唯恐危樓有倒塌危險，打算在隔幾天，可能下周就拆。

高雄市前金區自強一路大樓建築工地，8月14日因施工造成地基下陷，造成自強一路83巷口透天樓房傾斜，住83巷口的陳姓住戶指稱，由於3月施工就造成1次路面下陷，住戶對施工品質擔心不已，7月29日傍晚，他發現工地1隊工班夜裡進入工地，他質疑托基工程有問題，對他們拍照，看他們要做什麼，還受對方責罵。

建築工地承包商董事長郭炳峰表示，工地建築程序沒有問題，希望先安撫住戶，他一定會原地重建，讓住戶安身立命。

今天上午8點多，自強一路83巷受災戶便陸續到地基下陷現場，等候市府公務局及警方帶他們進自己家收拾重要物品，由於傾斜的樓房可能有坍塌危險，每戶約僅能進去10分鐘，避免危險。

高雄市前金區自強一路樓房因旁邊建築工地施工，致樓房傾斜，陳姓住戶（中）指之前工班進工地，他就質疑托基工程有問題。記者林保光／攝影
高雄市前金區自強一路樓房因旁邊建築工地施工，致樓房傾斜，陳姓住戶（中）指之前工班進工地，他就質疑托基工程有問題。記者林保光／攝影
高雄市前金區自強一路樓房因旁邊建築工地施工，致樓房傾斜，住戶今天上午回家收拾重要物品。記者林保光／攝影
高雄市前金區自強一路樓房因旁邊建築工地施工，致樓房傾斜，住戶今天上午回家收拾重要物品。記者林保光／攝影
高雄市前金區自強一路樓房因旁邊建築工地施工，致樓房傾斜，住戶今天上午回家收拾重要物品。記者林保光／攝影
高雄市前金區自強一路樓房因旁邊建築工地施工，致樓房傾斜，住戶今天上午回家收拾重要物品。記者林保光／攝影
高雄市前金區自強一路樓房因旁邊建築工地施工，致樓房傾斜。記者林保光／攝影
高雄市前金區自強一路樓房因旁邊建築工地施工，致樓房傾斜。記者林保光／攝影

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