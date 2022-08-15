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化解屏東枋寮水底寮塞車瓶頸 公路總局闢建外環道2026年底完工
屏東枋寮的水底寮路段匯集台1線、台17線及沿山公路車潮，每逢假日就塞車回堵，是屏南地區的交通瓶頸。公路總局為整體提升屏南地區交通聯外效率及解決水底寮叉路口長期壅塞問題，目前已積極辦理「台1線水底寮路段外環道工程」設計作業，採東側外環道疏導車流，經費約9.61億元，目前正辦理初步設計，工期2年，預計於2026年底完工
公路總局也同步辦理「屏南快速公路可行性研究」規劃作業，預計銜接南台灣東西兩側主要省道路網、建構環島便捷路網並顧及恆春半島均衡區域發展，預計於2024年提出期末報告成果，以提升屏鵝公路整體道路服務品質。
公路總局也積極推動「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」，將通往南台灣度假勝地墾丁的屏鵝公路打造為迎賓大道，對於生長不佳的樹木予以優化改善，生長良好之樹木則予以保留；2.0計畫另將藉由電纜、電線及電桿地下化，打造屏鵝公路100多公里，只有綠樹及美麗的花，不讓電纜線破壞天際線，希冀未來能成為全國綠色隧道最好典範。
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