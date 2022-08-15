天熱太湖等魚群暴斃 金門水廠：持續清理水質正常
金門縣自來水廠今天表示，近日太湖、榮湖及金沙湖庫陸續發現魚群暴斃，魚群屍體漂浮水面，初判是氣溫升高、溶氧不足造成，已持續派員到現場打撈魚體，水質檢測都正常。
自來水廠今天發布新聞稿表示，近日太湖、榮湖和金沙湖庫出現大量魚群暴斃情形，水廠人員接獲消息立刻啟動緊急應變措施，派員到現場打撈死魚屍體，並進行水質採樣。
水廠表示，目前在沿岸巡查尚未發現污染行為，而且現場檢測水質也正常，初步排除受外在污染的可能；研判可能最近天氣熱、水中溶氧量較少所致，國內外最近也發生不少天熱魚死的現象。
此外，考量夏季湖庫藻類旺盛，水廠同時採集水樣送請國立成功大學協助檢驗，以了解原水優養化狀況。
因應近期連日高溫，自來水廠表示，加強各湖庫巡視頻率，若有發現死亡魚群，就會立即進行清理。
自來水廠並表示，雖然榮湖、金沙及太湖3湖庫並未抽取作為自來水源，但是水廠仍持續並密切監測湖庫及水質，請民眾不要擔心。
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